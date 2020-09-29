政治局传重磅消息 习近平权威从核心再延伸

中共政治局会议28日通过“中央委员会工作条例”，被形容为重磅消息。由于条例全面规范中央委员会的领导，且强调坚定维护习核心，被认为是习近平紧抓党中央权力的进一步举措，将中央委员会纳入规范，加上先前对地方党委的规范，从下往上、从上往下双向延伸，习近平对党内权力的掌握，便如铁桶般牢固。

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据中央社今天报道称，中共政治局通过中央委员会工作条例，习近平权威从核心再延伸。报道引述新华社28日消息指，制定推出“中国共产党中央委员会工作条例”，是坚定维护“以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导的必然要求”。且形容这一条例是“重大举措”，具有“重大而深远的意义”。新华社提到，这一条例对中共中央的领导地位、领导体制、领导职权、领导方式、决策部署、自身建设等作出“全面规定”，为加强中央委员会工作提供了“基本遵循”。然而，条例的进一步细节乃至于全文，报导并没有公布。

该报道说，一位不愿具名的北京政治评论人士向中央社记者表示，这一条例的重要性，在于对中央委员会领导的各个面向，作出“全面规定”，可说是已知中共党史的首次。而上一次作出类似的全面性规定，则是2016年1月针对地方党委制定的“地方委员会工作条例”。

这名人士指出，新华社昨天的报导提到，中央委员会、政治局及其常委会组成人员，要带头执行党章和这一条例等党内法规，还要求所有党员、干部也要强化贯彻这一条例的精神。从文字上看，这一条例的重要性，已与党章并列，除充分显示其位阶，也蕴含中共总书记习近平紧抓党中央权力的意志。他认为，中共中央委员会是全党“最高领导机关”，也就是形式上的“党中央”，而200多名委员的规模已涵盖中国的各个层面。如果只紧抓他以外的24名政治局委员，难免可能“挂一漏万”。有了这一条例，200多名中央委员及100多名候补委员，都可直接受到规范。

中央社说，这名人士说，如今将中央委员会纳入规范，加上先前对地方党委的规范，从下往上、从上往下双向延伸，习近平对党内权力的掌握，便如铁桶般牢固。