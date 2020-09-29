新浪有意退出美国纳斯达克股市

中国互联网巨头新浪周一（9月28日）宣布有意退出纳斯达克股市，与新浪达成私有化协议的New Wave控股集团将收购新浪所有已发行价值约25.9亿美元的股票，退市交易预计在明年初完成。法新社报道指，此项宣布之际正值中美关系紧张，在美上市中国公司面临的监管日益增加。

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报道指，尽管北京大力鼓励中国公司选择香港或上海等本国证券市场上市，但长期以来，众多中国增长最快也是最具发展雄心的企业纷纷涌向美国市场融资。

新浪集团2000年完成在纳斯达克的上市，是中国最早一批赴美上市的互联网公司。新浪周一在一份声明中宣布，希望明年退出美国的股市。声明没有解释退出的原因。

声明说，新浪董事长曹国伟控股的公司New Wave 将以每股43.30美元的价格收购新浪集团的所有股票，价值约25.9亿美元。交易预计将于2021年第一季度完成。

报道援引美国国会委员会数据，2019年共计有150多家中国公司在美国上市，总市值达1.2万亿美元。但在对美紧张关系日益加剧的背景下，许多中国公司开始质疑他们在美股市的前景。一些公司退出美国股市或在香港二次上市。

中国主要的芯片制造商中芯国际（SMIC）今年6月退出了纽约证券交易所。中国电子商务巨头阿里巴巴和京东已选择在香港联交所二次上市。

但同时，也有中国电动汽车制造商小鹏汽车（XPeng）赴华尔街首次上市。这个特斯拉在中国的竞争对手今年八月在美上市融资共15亿美元。