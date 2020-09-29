特朗普要禁微信与抖音 面临美国司法挑战

特朗普政府要求美国应用商店停止提供抖音或WeChat(微信)下载的命令在法律层面受挫后，接下来将面临持续不断的法庭交锋。

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据路透社报道，美国政府对TikTok和WeChat的禁令将面临持续的法律挑战。在两项裁决中，地方法官对美国政府提供的证据提出质疑，即中国政府获取美国用户的数据威胁到美国国家安全，促使美国商务部发布了特别禁令。

地方法官Carl Nichols周日晚间发布禁止令，暂停了特朗普政府禁止下载TikTok的命令。他对政府提供的证据表示质疑。据Nichols在周一公布的法庭意见中写道，“政府提供了充分的证据显示中国构成了明显的国家安全威胁，但对(TikTok)构成威胁、以及禁止下载是否是应对这一威胁的唯一有效办法的证据并不充分，”

Nichols预计在就11月12日其他禁令是否生效一事作出最后决定前，政府和TikTok都将提供进一步的法律文件。Nichols还拒绝了司法部有关援引反间谍法案的要求，该法案授权对于泄露美国国防机密的人处以终生监禁或死刑。据Nichols写道。“美国用户在TikTok上面分享的电影、照片、艺术作品甚至个人信息，都不适用于反间谍法案的一般性意义。”

而关于WeChat一案，加州法官Laurel Beeler写道，“就此案来说--尽管政府确定中国的活动引发重大国安疑虑，但其几乎没有证据表明对所有美国用户有效禁止WeChat可以解决这些担忧。”Beeler决定在10月15日举行聆讯，讨论司法部要求她重新考虑其判决并允许对WeChat禁令立即生效一事。

路透社的报道称，拥有TikTok的字节跳动和拥有WeChat的腾讯控股均否认自己的应用程序存在针对美国人的间谍活动。