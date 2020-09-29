百度高层违禁涉境外赌网遭拘 消息自家屏蔽

中国最大的网络搜寻引擎百度，近日被爆有高层涉嫌非法推广境外赌博网站，因而被警方带走。事件之后，百度搜寻资讯遭屏蔽，找不到这名高层所有的相关新闻。据中国媒体爆料称，史有才9月15日在杭州机场被嘉兴警方带走，原因是非法推广赌博网站网络广告。

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据中央社今天报道说，高层涉案被警方带走，百度屏蔽相关新闻。百度移动生态事业群特别顾问史有才，9月15日在杭州机场被嘉兴警方带走，原因是非法推广赌博网站网络广告。史有才是百度元老，曾任副总裁。2011年离职创业，2019年6月回锅负责销售体系。澎湃新闻、财新网近日相继爆料后，引发陆媒争相转载。

但有陆媒发现，今天在百度的资讯栏目搜寻“史有才”，却显示“抱歉，没有找到与史有才相关的新闻内容”。百度显然已经出手屏蔽了所有与史有才相关的新闻。

据该报道说，中国网友发现后，在微博群起痛批百度把服务大众的网络公器，变成为服务自己私利的工具，根本是“掩耳盗铃”。呼吁中国网管当局介入。陆媒21世纪经济报导今天发文直指，史有才被抓是因为“失控的非法广告业务”。报导引述知情人士指出，特别顾问这个职位在百度内部很罕见，史有才其实就是副总裁，管整个销售。

报导并引述百度前员工指出，百度前高级副总裁向海龙在任期间对于非法业务下了非常严格的禁令，如果抓到做非法业务，要罚10倍，“也就是如果做了10万的非法客户广告，就要罚100万，所以大家都不敢做”。据知情人士称，一罚十的制度就是在史有才重回百度之后取消的，“百度高层对此知情”。客户推广开放以后，这些客户只指定给一家无锡泛亚资讯技术有限公司代理，这家代理商是史有才力荐的。

“无锡泛亚进来之后非常猛，一天就做了1000多万的广告推广消费”。知情人士称，“这些违规广告因为是独家指定做，赚钱非常夸张。客户在代理商那里的开户费用要300万，1500万元预算几天就消耗完了。300万的开户费不是百度的要求，是代理商自己设立的规则”。

据报导，去年5月，百度发布2019年第一季财报，亏损人民币3.27亿元，创2005年上市以来首度亏损。向海龙辞职后，由史有才回锅负责销售。史有才接掌销售后，财报显示，百度以广告为主的核心业务收入今年以来增速明显。2020年第2季，百度核心业务实现营收189.3亿元，比第一季明显成长24%。