解放军多越中线台湾指无攻台迹象 如开战苏贞昌说“台湾一定会永远撑着”

解放军军机近期不断越过海峡中线，台海紧张情势升高。国民党立委江启臣今天29日在立法院质询时，询问目前对岸武力入台的征兆，台湾国防部长严德发表示，目前没有武力入台全面发动战争的征兆。台湾行政院长苏贞昌今天在立法院被问及，如果两岸开战，台湾军方能撑多久。苏贞昌回答，他相信台湾人民一定坚持寸土不让，“台湾一定会永远撑着”。

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据联合早报今天引述消息报道，解放军频越台海中线，台防长称目前没有武力入台征兆。该报道引据东森新闻台消息，台湾行政院长苏贞昌今天赴立法院针对明年度总预算案报告并备询。江启臣质询时指出，这个月解放军扰台次数历来最多，今年以来已超过28次，最近很多人都在问“到底会不会打？共军会不会来袭？”台湾国防部长严德发回应，“目前武力入台全面发动战争的征兆是没有的。”

江启臣表示，过去把切断金门小三通、切断两岸直航及一切官方交流、兵力往东集结等，列为可能入台的征兆，但以现在解放军频繁绕台、扰台，甚至飞越中线，算不算是可能入台的征兆？严德发表示，入台有条件，具体条件是以内陆部队从后面向东岸集结，但目前没有看到。

江启臣进一步询问，政府常说要战到最后一兵一卒，但氛围让人觉得好像很紧张，现在台海上空很紧张，从战备等级来看，目前处在第几级？苏贞昌对此回应表示，现在是“经常战备”等级。

据该报道，台湾行政院长苏贞昌今天（29日）在立法院被问及，如果两岸开战，台湾军方能撑多久。苏贞昌回答，他相信台湾人民一定坚持寸土不让，“台湾一定会永远撑着”。该报道引据台湾《自由时报》消息，国民党立委曾铭宗在质询环节告诉苏贞昌，两岸近期对峙情况升高，民众很担心两岸到底会不会打仗。

苏贞昌回应时说，台湾虽小但很坚强，政府有守护台湾安全与民众的决心，目前并未有立即打仗冲突的危险。

曾铭宗提到，从财政观点来看，美国在过去几年参与的战争中，让人民负债增加，并认为两岸若开战，“美国没有能力派兵协助台湾”。苏贞昌说，台湾有许多理念相近地区，包含美国日本长年支持，这些都是这个区域中重要的地区，但台湾要先自救而后人救、自助而后人助，要让侵略台湾的强权了解，对台湾攻击一定会付出代价。

曾铭宗也询问，假设两岸真的爆发战争，“中华民国”到底能撑多久？国防部长严德发说，台湾军方没有时间问题，绝对会坚持到最后一刻，也不认为当前对台湾军方作战能力的评估是正确的。