默克尔逆风不禁华为传有"秘密"协定?

德国为何对一刀切封杀华为有保留？德媒《经济周刊》报道，德国政府疑似以“不禁用华为”为条件，换取德国电信公司进入中国市场。据港媒引述报道指，德国电信否认对中国市场感兴趣，因为他们“明确关注欧洲和美国”。但是，德国电信在云业务上与华为紧密合作，并在中国提供共享云。

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据香港经济日报今天报道称，德为何不跟美国禁华为5G？德媒揭默克尔为了这个。据德媒《经济周刊》报道，德国政府疑似以“不禁用华为”为条件，换取德国电信公司进入中国市场。

中美科技战白热化，美国拉拢盟友围堵华为5G技术，惟德国却与美国步伐不一致，至今未明确表态封杀华为。德国《经济周刊》报道，德国政府疑似以“不禁用华为”为条件，换取德国电信公司（Deutsche Telekom）进入中国市场；德国总理默克尔（Angela Merkel）并介入此事，抵挡鹰派要求一刀切封杀华为的声音。

彭博社日前引述知情人士透露，德国正在制定的法规草案，加强政府对5G设备供应商的审查，让主要的内阁成员有更多空间可界定德国数据的安全风险。但默克尔反对就华为5G技术，发出针对性的禁令。

据该报道说，德国是欧洲最大经济体，对华为立场有风向标作用。德国是欧洲最大经济体、又是目前的欧盟轮值主席国，华为的欧洲总部也设于德国；因此，德国对华为5G技术是禁、或是不禁，成为外界关注焦点。

德国为何对一刀切封杀华为有保留？德媒《经济周刊》报道，德国政府疑似以“不禁用华为”为条件，换取德国电信公司进入中国市场。《经济周刊》续指，德国电信否认对中国市场感兴趣，因为他们“明确关注欧洲和美国”。但是，德国电信在云业务上与华为紧密合作，并在中国提供共享云。因此估计，德国政府最近将决定德国未来与华为的合作。

该报道说，为了进一步打破中国对外资进入其电信市场的限制，默克尔与中方进行“华为协议”，能否成功仍有待观察，但此举已令德国与欧盟部份国家出现分歧。外电此前指出，德国近日正在研拟5G网络安全规范，加强对5G网络设备供应商的审查。虽然这项草案反映出即使是德国，也对中国电信设备供应商抱持疑虑，但消息人士指出，默克尔拒绝对核心立场，也就是“不对华为祭出禁令”让步，因此德国的规范可能会比英、法宽松，这也引发德国鹰派人士的疑虑。