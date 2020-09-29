10月中全会应批准低调增长目标5年计划

习近平主席和其他领导人预计将在10月份举行的一个重要的共产党会议上讨论并批准中国2021-2025年经济和社会发展蓝图。中国就是否应放弃五年规划目标以增加灵活性进行了内部讨论。政府智库和经济学家提出了年均国内生产总值(GDP)增长目标，包括“5%左右”、5-5.5%至5-6%。一些经济学家怀疑政府保持了一个3%左右的隐含目标。在今年结束的“十三五”规划中，中国的年均经济增长目标是超过6.5%。

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据路透社报道引述消息人士称，中国预计将设定一个较低的2021-2025经济增长目标。中国领导人准备批准在下一个五年计划中设定一个较2016-2020年更低的经济增长目标，当局正在应对因与美国的分歧日益加深而引发的越来越多的挑战。

报道引述新华社周一消息，中国中共中央政治局召开会议，决定中共第十九届中央委员会第五次全体会议于10月26日至29日在北京召开。会议并研究制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标重大问题，决定根据会议讨论的意见进行修改后将文件稿提请十九届五中全会审议。

报道引据消息人士称，政策制定者相信，设定一个五年增长目标对于引导世界第二大经济体越过“中等收入陷阱”至关重要。此前，中国就是否应放弃五年规划目标以增加灵活性进行了内部讨论。他们说，在中美两国在一系列广泛问题上的分歧日益加深之际，这一目标还使地方政府将重点放在发展目标上。消息人士称，政府智库和经济学家提出了年均国内生产总值(GDP)增长目标，包括“5%左右”、5-5.5%至5-6%。

今年5月，由于新冠病毒危机的沉重打击，中国18年来首次放弃了2020年年度经济增长目标，尽管一些经济学家怀疑政府保持了一个3%左右的隐含目标。

在今年结束的“十三五”规划中，中国的年均经济增长目标是超过6.5%。

路透社说，中国国务院新闻办公室没有立即回应记者的置评请求。

新的五年计划预计将在2021年初举行的全国人大年度会议上公布。全国人大会议也将公布2021年的增长目标，最高领导人可能会在12月举行的年度经济会议上制定这一目标。

分析人士预计，2020年中国国内生产总值(GDP)将增长2-3%，为1976年以来的最低水平，但由于基数较低，增长可能在2021年反弹至7%以上，但长期趋势是，随着人口老龄化和经济成熟，增长将放缓。