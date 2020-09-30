中国准备对谷歌发起反垄断调查

中国准备对谷歌Google发起反垄断调查，调查有关谷歌利用安卓行动操作系统的优势妨碍竞争之指控。

广告 继续浏览后续

路透社援引两位知情人士表示，调查案是由华为提议，中国反垄断监管机构已提交给国务院审核。其中一名消息人士表示，关于是否要展开正式调查，最快可能于10月做出决定，决定可能受到中美关系的影响。

在可能进行调查之前，美国总统特朗普已经采取一连串行动，以国家安全风险为由对多家中国科技企业施加限制。其中包括将华为列入贸易黑名单，威胁要对中芯国际采取类似行动，并下令TikTok母公司字节跳动剥离这个短视频应用程序。

与此同时，中国正着手对反垄断法进行重大修改，拟议中的调整包括大幅提高罚款上限，并扩大判断一家企业操控市场的标准范围。

另一名知情人士说，中国还将调查谷歌的市场地位是否可能对华为等中国公司造成“极端损害”的指控，因为失去这家美国科技巨头对安卓操作系统的支持，将导致信心丧失和收入损失。

这些消息人士没有被授权公开谈论此事，因此拒绝具名。谷歌没有立即置评，而华为也未予置评。 中国国家市场监督管理总局和国务院没有立即回应置评请求。