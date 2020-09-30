中国制造业开始恢复。中国国家统计局宣布，9月的官方制造业采购经理人指数（PMI）为51.5，比8月上升0.5个百分点，是半年来的最高。这个数据略高于之前彭博社对分析师的调查指数51.2。

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采购经理人指数PMI高于荣枯线50，代表制造业活动扩展，若小于50表示收缩。今年 2月份，中国大多数公司因冠状病毒关闭，该指数降至35.7。

瑞士央行（BNS）指出，9月中国的“供求形势持续改善”。10月1日国庆节假期通常会推动消费出现高峰。此外，9月的出口贸易在外国订单恢复的推动下，也从负指数升到了正值（50.8）。此前，由于欧洲和北美的主要客户受到冠状病毒的严重打击，中国公司的出口订单一直很少。

据法新社报道，中国财新的独立指数显示，9月中国制造业指数为53，是今年3月以来的首次下跌。八月份该指数为53.1。

财新传媒集团指出，中国制造业活动“保持强劲势头”。公司订单因“出口的强劲复苏”而达到近10年来的最高水平。

在就业方面，据财新统计，制造业的雇用人数超过了裁员人数，这是今年年初以来的首次。

法新社说，财新的调查对象主要是中小企业，因此被认为比政府的数字更能准确地描述经济状况，而政府的数字更反映大型国家集团的状况。