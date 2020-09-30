中国首家民营航空法拍成交 猜猜买家背后是谁？

中国民营龙江航空公司因疫情和财务困境被法拍2020年9月30日

中国首家被司法拍卖的民营航空公司，龙江航空有限公司，今天9月30日以8.06亿元人民币落槌成交。这是中国民航史上首场民营航空公司拍卖。买家是注册资本仅100万元的公司，背后是谁，引关注。

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黑龙江省龙江航空是中国首家因冠状疫情危机陷入财务困境被法拍的民营航空公司。该公司旗下有5架飞机，最终的成交价为8.06亿元，远高于起拍价3.29亿元人民币和评估价4.11亿元，但是接近这家公司的债务额8.2亿。

这次网拍在京东司法拍卖网进行，有4万人围观，包括买主北京盛达金业在内的2名竞拍人一共出价91次。

龙江航空在2014年7月获得中国民航局批准筹建，同年9月3日正式注册，成为黑龙江首家本土民航。 2017年2月10日正式投入营运，拥有5架空客，其中3架A320，2架A321。

据网络竞价成交确认书，北京盛达金业投资咨询有限公司以8.06亿元人民币拍得龙江航空98%股权对应股东部分权益价值项目。

据第一财经介绍，拍下龙江航空的买家，北京盛达金业投资咨询有限公司，其注册资本仅为100万元，成立于2012年，经营范围涉及投资咨询；投资管理；经济贸易咨询。公司法人为贾勃飞。贾勃飞另持有北京盛达宝龙商贸有限公司，他同时也是公途在线(北京)教育科技有限公司的监事。

民营航空越来越稀少

有业内人士认为，此次拍下龙江航空的公司更像是代拍，背后很可能就是龙江航空的债权方。而8亿元的成交价，与其说是买公司，不如说是买牌照。

近5年，民航局严控准入门槛，除了国航旗下的北京航由公务机公司升级成功，实质上新增的客运航司只有使用国产支线飞机的天骄航空一家，所以航空公司牌照是稀缺资源，不少投资者都很眼馋。”

该报道说，回看2004-2006年那轮飞上天空的民营航空公司，除了基地位于上海、已上市的春秋航空和吉祥航空，东星航空、翡翠航空已注销，鹰联航空则早已由国资控股，变身成都航空。

随后，海航系的乌鲁木齐航空、首都航空、北部湾航空和西部航空，也陆续宣布将获当地政府或旗下企业的增资，变身国资控股。不过，由于签署的都是框架协议，之后还需协商价格和债务等一系列工作，目前乌航和首航都还没有获得“真金白银”的增资，而海航旗下各家航空公司的重组工作也都因为集团层面的整体救助方案还未通过而暂停。