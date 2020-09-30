中联办指中方将正式批捕12偷渡港人 家属请愿斥港府不作为

在偷渡台湾而被广东海警中途截获的12名港人，至今已被扣押39天，其他们仍未能与家人及其委托的律师会面，中国中央政府驻香港联络办公室(中联办)在起诉期限过后公布，上述12名涉嫌非法越境港人「已查明…犯罪事实」，正呈请中国内地司法机关批准逮捕。部分被扣港人家属今(30日)早到中联办请愿，指中联办有关声明是在家属的伤口撒盐，要求当局还他们子女，又斥责港府不作为，警告港人，他们子女今天的遭遇，可能是港人未来面对的情况。

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在扣押37天内须作出起诉的期限在前 (28日) 天终结后，中联办昨天发出声明，指12名被捕者「犯罪事实清楚，适用法律明确」，案件正依法办理，已呈请司法机关批捕。不过，别有用心者却借机散布谣言，并在网上煽动在明天的国庆暨中秋节非法游行，提出释放12人的「荒唐」要求，「实在是言无法纲、行无底线」，提醒市民，港区国安法「利剑高悬」，不容乱港者妄为。

文章续称，极少数激进分子在网上策划「月夕行动」，策动攻击警署，怂恿非法购买枪械、弓箭等杀伤性武器，对警员恐怖袭击等，形容有关煽动是公然挑衅香港国安法和香港法律，中联办坚决支持警方果断执法。

同日傍晚，警方公布，已拘捕三名男子，指他们涉嫌在社交群组发布讯息，煽惑他人参与「月夕行动」的非法集结、纵火、袭警等行动。三人年龄介乎19至30岁，两人是学生。

家属请愿 促被扣港人可见家人委托律师

及至今早，12名被中国扣留港人的六名家属，在立法会议员朱凯廸等人陪同下到被「水马」围着的中联办外请愿。他们手持月饼和写上「还我仔女」、「拒绝官派律师」的纸牌，沿途高叫要求释放12港人的口号。

在12名被扣港人中，半数由家人委托的律师受压要放弃，但是否有律师代表仍然不清楚，家属在抵达中联办后表示，至今未有所谓官派律师的名单，1且他们一直拒绝用官派律师，可是当局一直对家属要求充耳不闻，港府亦没有提供任何实质协助，连派员去看守所看看被扣港人是否安好也办不到，甚至是公开海事处和香港水警的航行纪录，以确定12人是否在中国内地水域被捕，港府也拒绝其所求。

其中，李棨贤母亲更反驳政务司长张建宗呼吁家属不要纠缠的说法，语带哽咽地说：「我们不见了儿子，没了家人，特区政府却什么也不做，怎可以不纠缠！」而另一名被扣者的妻子更表示，家属不是要「搞搞震」(即搞事)，事件共并非只是他们12人的事，而是港人未来要面对的事。

家属重申，希望与张建宗和保安局局长李家超会面，促港府安排家属委托的律师与当事人会见，不要「官派律师」，并让海事处公开事发时果洲群岛一带的雷达纪录。

家属最后将月饼放在中联办外，期望中联办协助转送月饼给看守所中的家人，并尽快获得12名港人的消息。