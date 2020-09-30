台湾欲罚欧阳娜娜国台办称欲加之罪苏贞昌反批中国无资格谈自由民主

台湾官方打算针对艺人欧阳娜娜参加中国大陆国庆晚会合唱「我的祖国」加以处罚，中国国台办今天批评是「欲加之罪」；台湾行政院长苏贞昌则回应，台湾是法治国家，依法处置，中国没有资格讲自由民主。

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十一国庆晚会将在今晚举行，台湾艺人欧阳娜娜预计与香港及中国大陆艺人合唱开场曲「我的祖国」，另一位台湾艺人张韶涵也将和其他大陆艺人合唱对抗疫情的宣传歌曲「守护」。连日来台湾陆委会、文化部都放话要加以处罚。

国台办今天例行记者会上，发言人马晓光表示，每逢中华儿女的重大节日，大陆都会同台港澳同胞及海外侨胞共同欢庆，而台湾艺人到大陆发展，参加两岸影视交流活动，与大陆歌手同台演出，观众们喜爱，大陆也积极支持。他说，「民进党当局动辄对与大陆交往的台湾民众进行威胁恐吓，只能说是欲加之罪，何患无辞。」

台湾行政院长苏贞昌则针对马晓光谈话响应表示，台湾是民主国家，任何人都有选择工作的自由、言论自由、唱歌自由，但台湾也是法治国家，任何人都不能违背法律规定，否则都会依法处置。他说，中国是一个没有自由、民主的国家，中国最没有资格讲自由民主，中国艺人因违背党的意识而消失的人，所在多有。

苏贞昌说，他也满关心像欧阳娜娜这样年轻的小女生，如果受制于中国，会有什么下场。他说，也许她爸爸演的电视剧「蓝与黑」里面那些对白可以参考。

欧阳娜娜的父亲欧阳龙是国民党文传会前副主委，曾任国民党发言人，早期是演员。台湾行政院表示，欧阳龙曾在电视剧「蓝与黑」中，斥责想投共的人是飞蛾扑火，并说「打赢了就反共，打输了就不反共，这算什么？投机份子，墙头草。」

苏贞昌引述的华视电视剧「蓝与黑」是根据王蓝小说改编的抗战四大名剧之一，时代背景从1937年抗日战争爆发，到1950年国民政府迁台，是早期国共两党激烈斗争的年代，双方誓不两立。欧阳龙曾饰演剧中男主角张醒亚，剧中对共产党当然没好话。苏贞昌显然跳过开放探亲、两岸直航、交流互访、签署23项协议的和解年代，刻意回顾历史上的国共斗争，据以攻击共产党和蓝营。