土耳其执政党指责中国新疆政策

土耳其执政党正义发展党在中国十一前夕，批评北京在新疆的政策“含有对维吾尔人的专横做法”，敦促北京尊重人权。中国驻土耳其大使馆周三发声明表达“强烈抗议”。一批欧洲知识分子和政界人士联名呼吁国际社会，尽快采取强有力的行动阻止中国在新疆犯下的“反人类”罪行。

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法新社消息，包括欧洲的知识分子，演艺界人士和政客在内的数十名知名人士，在一个欧洲社会民主党议员论坛上发出上述呼吁。他们在信中表示，自2016年起，新疆已成为反人类的代名词。他们呼吁立即采取强有力的措施阻止在新疆发生的反人类罪行，包括制裁在新疆实施镇压的中共领导人，建立一套机制帮助并接待从逃离新疆的维吾尔人等。

令据土耳其安纳杜鲁新闻社（Anadolu Agency）报导，土耳其正义发展党发言人塞利克（Omer Celik）29日在记者会中指出，土耳其一直密切关注中国新疆维吾尔自治区的人权和信仰自由，以及2017年实施的“新疆维吾尔自治区去极端化条例”，此一条例内含对维吾尔人的负面和专横做法。

报导引述塞利克指出，中国对维吾尔人、对新疆穆斯林少数族群的作为和政策，安卡拉当局向来都当做是自己的事情。 对此，中国驻土耳其大使馆周三在官网张贴声明指出，赛利克“有关涉疆表态与中国新疆维吾尔自治区的现实完全不符，中国驻土耳其大使馆对此表示强烈抗议。

塞利克29日指出，任意拘禁、限制宗教自由、强迫学习中文等做法受到国际社会关注，联合国针对相关议题的报告有些方面令人忧心。 他强调：”我们在此一议题上唯一的愿望就是，维吾尔突厥人做为平等公民，得以生活在繁荣与和平之下，并且对中国的发展、社会和平、繁荣和安全做出贡献。“他并表示，安卡拉已一再敦促北京尊重维吾尔突厥人和少数族群的权利。 他指出，“土耳其支持一个中国政策，我们当然尊重中国领土完整和主权”、“我们支持中国打击恐怖主义