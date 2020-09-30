外交部新增部长助理吴江浩 分管港澳台事务 又令副部长新管党务以加强管制

中国外交部出现人事和分管工作调动，原亚洲司司长吴江浩出任新增的部长助理，从副部长乐玉成手中接过港澳台外交事务工作。时事评论员刘锐绍表示，这显示北京仍然认为外国藉香港事务颠覆中国，须以常态方式、透过驻外使节处理。

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此外，根据外交部网页数据显示，原分管国际组织和会议、国际经济、军控事务的副部长马朝旭，今后将新增负责机关党务工作，但不再分管外事管理事务；其之，原分管亚洲地区、条约法律和领事工作的副部长罗照辉，今后将新增负责涉外安全事务，但不再处理边界与海洋事务；相关变动亦令两名部长助理的分管范围出现变化。

至于新增的部长助理吴江浩，他将分管亚洲地区、边界与海洋和涉港澳台外交事务。原来分管港澳台外交事务的副部长乐玉成，今后将继续处理原来的日常外交业务工作及办公厅、政务公开及欧亚地区事务等三方面的工作。

现年57岁的吴江浩是一名经济学硕士，过去三十六年来，一直在外交部工作，主要负责亚洲事务，并曾任中国驻斯里兰卡特命全权大使，升任部长助理前，是亚洲司司长。

中国事务评论员刘锐绍向本台表示，部长助理一职常因应需要而设，现在由副部长改由部长助理分管，并不代表有关事宜的重要性下降，因为无论是谁负责，都是执行中央政策。但有关安排亦显示，在外交部中有「主要官员」负责港澳事务已成常态。

他解释，在香港回归后，外交部的港澳事务办公室已因应外交部驻港特派员公署的设立而取消，但后者只能处理在港外交使节事宜，外地涉港事务仍由外交部负责，而随着外国介入香港事务日益增多，中国更加坚定外国藉介入香港事务来颠覆中国的固有想法，显示北京心魔仍然未除，并把相关工作视为常态。他概叹，不同国家就其他国家或地区事务发言，其实是国际上的普遍情况，中国亦不例外，问题是技巧高低的分别，但中国以强硬恣态禁止，只会为外国制造借口，徒添自己麻烦，往往造成借外打内的结果，即矛头针对外国，但拳头打在自己或香港身上，《港区国安法》便是一个例子。