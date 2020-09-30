梵蒂冈回应外界反对声浪，强调与中国的协议不涉及建立外交关系

梵蒂冈29日首度正式回应外界反对声浪，强调和中国政府间的主教任命临时协议未涉及建立外交关系。美联社与中央社报导，教廷发言人托尼耶里（Andrea Tornielli）今天发表声明，承认和北京达成延长协议有困难，但强调协商已有有限正面结果。他并重申，这份协议只涵盖主教任命部分，而未涉及与中国政府建立政治或外交关系。

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托尼耶里的声明写道：临时协议仅只处理主教任命程序。这对于延续教会生命是关键问题，且对于中国天主教会和教宗及全球各地主教间维持基本交流，这也是基本问题。

托尼耶里还引述教廷国务院长帕洛林的说法，表示儘管爆发2019冠状病毒疾病疫情，造成延长梵中协议的协商工作更加困难，但仍值得这麽做。

他表示：虽然疫情造成近几个月联系受阻，但持续出现有限的正面结果，暗示协议将可能继续在一段期限内实行。

2018年达成的梵中协议，目的为了整合中国境内两派天主教会，一派是北京承认的教会，一派是忠于罗马教廷的地下教会。协议内容包括新主教任命程序及承认7名中国主教身分。

美国国务卿蓬佩奥表示，10月期满的梵中协议可能延长，但「现在中国人民比以往更需要教廷的道德见证和权威，以支持中国的宗教信徒」。

蓬佩奥将于9月30日抵达梵蒂冈，预计出席一场宗教自由会议， 梵蒂冈不安排教宗方济各与蓬佩奥的会面。