耿潇男首获律师会见 律师：已被提审近20次 比以往憔悴

曾声援清华大学法学院前教授许章润等人的出版人耿潇男，被以涉嫌非法经营罪遭刑事拘留21天后，首度获准与律师会见。据悉，双方的见面历时大约40分钟，耿潇男介绍，被带走初期，几乎每日接受密集提审，至今已有近20次。

广告 继续浏览后续

据香港电台报导，她的律师尚宝军就会见过程接受查询时表示，耿潇男明显较以往憔悴。他引述耿潇男的话指，遭公安带走后的初期，几乎每日接受密集提审，至今已经有近20次，虽然没有受到肉体上的虐待，但羁押在一个20人的单位，本身已经是折磨。尚宝军指出，周三与耿潇男讨论控罪的细节，包括具体涉及的出版物、数量、时间跨度等，但未有时间了解公安提审时，有否提及许章润事件。他又指，耿潇男非常感谢朋友及媒体的帮忙、关注及支持。

尚宝军还告诉自由亚洲称，警方指耿案涉及非法书籍约八千册。会面中，他向耿潇男转达了各界人士对她的关注，“转达她的妈妈，还有她妹妹带给她的话，转达朋友们，包括国内国外的朋友们对她的问候，包括鲍彤老先生、许教授等，尤其是外媒非常关注她的案子，包括美国的国务院、美国大使馆的官员都表达了对她的关注。”

报导称，由于疫情关系，律师会见当事人必须提前网上预约，尚宝军介绍，当日是第四次到看守所，以及网上预约6次才首次成功探视，国庆假期后将尽快再约见耿潇男，并为对方申请取保候审，即类似保释的申请，他亦相信，当局在假期完结后，将决定是否批准公安逮捕耿潇男。

此前，耿潇男曾经声援过被清华去职的许章润，她与丈夫本月初失联，海淀警方12日通过微博发布声明证实刑事拘留两人，指他们的公司“在经营活动中存在印刷、销售非法出版物的行为，在其库房中发现大量非法出版物，涉嫌犯罪”。曾受到耿潇男夫妇帮助的鲍彤11日为他们发声表示，“我感谢耿潇男女士多年来给我的帮助。 我极其关切她当前的处境。 我尤其关切法治在中国的命运。 ”