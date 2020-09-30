蓬佩奥呼吁教皇“拿出勇气”对抗中共的宗教迫害

美国国务卿蓬佩奥周三呼吁教皇方济各拿出勇气抵制中共的宗教迫害。正在罗马访问的蓬佩奥表示，世界上没有一个地方打压宗教自由比当今的中国更甚。蓬佩奥呼吁梵蒂冈与美国一道谴责中国侵犯宗教自由行为。蓬佩奥并对中国计划扩大在意大利的经济影响力表示担忧。

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法新社消息，蓬佩奥周三在美国驻梵蒂冈大使馆举办的座谈会上呼吁所有宗教领袖，拿出勇气抵制对其所信仰的宗教自由的迫害。蓬佩奥表示，中共期望以惊人的规模扑灭自由之光，打压中国每个宗教团体，包括新教家庭教堂、藏传佛教徒、法轮功修炼者等，天主教徒都不能幸免。蓬佩奥并提及在80年代教皇约翰保罗二世在对抗苏联阵营是的坚定信念，他特别强调，基督教会应该保护他们的男女信众。

梵蒂冈与中国2018年9月签署了有关主教任命的临时协议。促成这项协议的梵蒂冈国务卿，枢机主教帕罗林表示，梵蒂冈与中国将续签主教任命协议。他说，“历经多年之后，这将是一个成熟的决定”。蓬佩奥在到访梵蒂冈前曾呼吁罗马教廷不要与北京续签主教任命协议。蓬佩奥预计今天周四与枢机主教帕罗林会面。

出席会议的梵蒂冈外长加拉格尔发言时没有提及中国，只是批评西方有人鼓吹性别意识形态，侵犯宗教自由。 教廷为准备延续中梵主教任命协议辩护，强调协议不涉及政治或外交。加拉格尔强调，教廷在所有外交活动中，都强调对话及相互尊重的重要性。

加拉格尔并证实，由于美国大选临近，因此教皇方济各不会接见蓬佩奥。

另外，到访意大利的美国国务卿蓬佩奥对中国计划扩大在意大利的经济影响力表示忧虑。 蓬佩奥周三与意大利外长迪马约会面，双方举行联合记者会。蓬佩奥在会上，就中共试图利用在意大利的经济实力达致战略目的，向迪马约提出关注。他敦促意大利政府谨慎考虑与中共相关科技企业提供的技术，可能带来的国家安全风险及民众个人私隐问题。 迪马约表示，意大利明白美方的立场，他表示深知美方对当地兴建5G网络技术的关切，并充分意识到各国在应对安全问题时面临的责任，承诺在开发5G技术时保持警惕。