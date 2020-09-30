郑永年返大陆再获新头衔

据传习近平智囊的郑永年9月28日获聘上海交通大学政治经济研究院名誉院长。他已辞去新加坡国立大学的职务，并否认所有性骚扰指控。郑永年在上海交大表示要“用中国自己的话语来向世界解释中国的发展实践，构建新时代中国特色社会主义政治经济学。”

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据中央社9月29日上海报道，几个月前还因性骚扰案受到舆论关注的学者郑永年又有了新头衔。上海交通大学昨天新成立政治经济研究院聘郑永年为名誉院长。上海交大校长林忠钦为郑永年颁发了政治经济研究院名誉院长的聘书。

该报道说，郑永年今年话题不断。 8月24日，他出现在中共总书记习近平召开的经济社会专家座谈会中，被认为是习近平的智囊。

上海交大国际与公共事务学院官网9月29日发布消息称，“上海交通大学政治经济研究院成立，暨郑永年教授聘任仪式9月28日举行。郑永年发表题目为“超级全球化之后，中国向何处去？”的主题讲座。

郑永年发表感言说，将努力做好各项工作，大力提倡“政治经济理论”的原始创新。他说，“用中国自己的话语来向世界解释中国的发展实践，构建新时代中国特色社会主义政治经济学”。

之前，郑永年曾任新加坡国立大学东亚研究所所长。他在9月4日通过律师发表声明，否认了所有对他的性骚扰指控。

据新加坡联合早报报道，58岁的郑永年今年受到两起性骚扰指控，并因此接受新加坡国立大学的内部调查。警方针对其中的一起，对郑永年予以严厉警告，而对于另一起在网上发布的性骚扰指控，警方在调查后表示，不会采取进一步行动。

报导称，第二起指控是一个推特用户@44FFFF2在网上揭发“郑永年在2012年非礼她，但这名女职员并没有向新加坡国立大学提出投诉。大学知道有一名职员报警。

郑永年已辞去新加坡国立大学东亚研究所所长的职务，并称此举跟性骚扰指控无关。据报导，郑永年今年7月底回到中国，并筹建香港中文大学（深圳）全球与当代中国高等研究院，出任讲席教授以及高等研究院院长。