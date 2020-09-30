21泛民主派议员留任 料更激进 建制拟再收紧议事规则

因推迟立法会选举而令现任议员须延任一年的议会明天正式开始工作，总人数降到62人，民主派议员占三分之一，保有重要法案否决权，但难以阻挡建制派修改《议事规则》和调查议员，只可起拖延作用，而最受民主派议员减少影响的，是令取消议员资格的议案有机会通过，吊诡的是，首当其冲的会是两名泛民议员。学者和建制派议员均预料，民主派议员日后会采取更激进的手段，以证明其留任的正确性；建制派声言，会修订《议事规则》，以免议员滥用规则「拉布」。

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立法会原有70个议席，但因为部分议员被取消资格或未为妥善选出而令议席出缺，未来一年的延任议会只有62名议员，当中41人来自建制派，泛民主派有21人，包括激进的热血公民郑松泰和独立的医学界议员陈沛然，即议会内的建制与泛民主派之间的形势未有大变。但由于通过不同议案的议席计算方法不同，议席数量减少三席的民主派，阻挡港府和建制派议案比之前更难。

根据《议事规则》，通过政改方案等重要法案，须获全体议员(即70人)的三分之二议员(即47人)支持，只有41人的建制派没有足够票数通过；但有关落实《基本法》23条的一般政府法案和拨款草案，只须在席议员过半数便可通过，意味建制派可以大多数通过；至于修改《议事规则》和引用《权力及特权法》以进行调查等议员议案，须在地区直选和功能组别分组点票中均过半数才可通过，而建制派在这两组均过半数，故此理论上亦可通过；事实上，建制派议员梁美芬一直期望引用特权法调查反修例示威的资金来源，民主派对相关议案只能以程序拖延。

最受三名民主派议员不留任影响的，可能是取消议员资格的议案，根据规则，凡判囚一个月以上、行为不检或违反誓言的议员，经出席议员三分二通过、便可解除其职务，建制派原本尚欠一人才够三分二票数通过，但由于被建议取消议员资格的议员须避席，意味议员总数将降至61人，此时，建制派便刚好够票通过。首当其冲的，应是民主党许智峯和热血公民郑松泰，二人均须面对谴责议案。

计票方法会因不同议案而有异，但来年立法会将更激进几乎是必然现象。首先是留守议员表明会与早前民主派初选胜出者和如期离任的两名本土派议员组成平台，以便进行磋商和协调，而后者均是倾向以激进手法争取者，故日后行事难免较现时激进；其次，中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强指出，由于民调中的去留支持者的差距极小，只有1.3个百分点，民主派未来一年必须在行动上证明其留任是有意义的，故此会对政府作出有力抗争、阻挡恶法通过，相信日后议会将出现激烈抗争。

民主党议员林卓廷亦表明，民主派在议会内是少数，若要以程序拖延恶法，便箕抗争，市民将会看到民主党的改变，「我们会更灵活，抗争方式会一路突破」。

建制派亦预料，泛民议员的抗争手法会更激烈。民建联主席李慧琼和工联会黄国健均预告，可能修改《议事规则》以阻挠泛民以议事程序拖延议案或瘫痪议会事务的情况，具体细节仍须商讨。李慧琼更补充，届时须视乎议会和社会情况，以及其他党派的想法，再作决定。