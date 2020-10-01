中国迎来建政71周年，全球人权组织纷纷动员谴责北京侵犯人权

今天是十月一日，是中国建政71周年的日子。全球的人权组织纷纷动员起来，在柏林、慕尼黑、伦敦、巴黎、纽约、新德里等许多城市和地区展开抗议示威，反对中国政府侵犯人权的行动。在柏林参加示威活动的国际笔会和平委员会副主席廖天琪女士向本台介绍了今天举行示威活动的目的和意义。她向我们介绍说：

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今年全球各地都在十月一日这天举行抗议活动，实在意义非常。这表示世界各地的华人和所在国的当地人都对习近平在国际上嚣张跋扈的态度不满。

从武汉爆发新冠病毒，中国方面不负责任的做法，造成全球哀鸿遍野说起，香港被加诸国安法的枷锁，新疆维吾尔人的集中营，到对西藏，蒙古的语言宗教的压制，乃至近期对台湾进行的武力震慑，数十趟军机飞越过台海中线，这不仅是口头的文攻，是事实上的军事挑衅和威胁，令人感觉战争已经剑拔弩张。

凡此种种，让中外人士高度警惕，因而大家有了不约而同的诉求、目的，警告中国政府不要玩火。各地活动举行的形式各个不同。拿洛杉矶的抗议活动来说，我们跟他们是有联系的，他们说，示威群众要冲到当地的中国商务办事处去，把五星红旗拔下来。这就是“拔旗行动”。我们欧洲这边，几个大城市都有抗议活动。我自己参加柏林的示威，届时，会有十二个人权民间组织，连同德国的政治家，一同到中国大使馆前举行演讲、诵读诗词的抗议活动。就我所知，德国各地赶来的中外人士非常之多。总之，这次全球各地选择在中国国庆节抗议是个非常清楚的信号： 拒绝中国模式的独裁专治，维护世界的自由，和平，人道，正义的普世价值。