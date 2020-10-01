亚美尼亚阿塞拜疆冲突：马克龙谴责土耳其向阿派遣叙利亚武装人员

亚美尼亚和阿塞拜疆在纳卡地区继续交战，虽然法国总统马克龙与俄美元首普发出联合声明呼吁两国立刻停火，无条件恢复和平谈判，但双方冲突危机并未缓和。两名法国当地采访记者受伤.马克龙谴责土耳其向阿派遣叙利亚武装人员；俄罗斯与土耳其外长通话表示将“密切合作”。

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法新社消息，前往布鲁塞尔出席欧盟峰会的法国总统马克龙表示，据可靠的情报显示，土耳其向阿塞拜疆派遣叙利亚的武装人员，协助与亚美尼亚作战。此前路透社有报道称，土耳其已将多达1000名叙利亚反对派武装成员派往阿塞拜疆。马克龙表示，此举非常危险。

马克龙与普京及特朗普周四发出联合声明，呼吁亚美尼亚及阿塞拜疆立即无条件停火，恢复谈判。法新社称，交战双方很可能无视三大国的呼吁，两国周都声称，将继续作战。

阿塞拜疆周四指亚美尼亚早上炮轰阿塞拜疆一个小镇，火车站被严重炸毁，最少一人死亡；亚美尼亚则表示，两名法国《世界报》的法国记者，在阿塞拜疆部队空袭小镇马丁尼的行动中受伤，情况严重。另有两名亚美尼亚记者在同一空袭中受伤。 马克龙在抵达布鲁塞尔后表示，法国将派遣一架飞机运回法国伤员。

俄罗斯外长拉夫罗夫周四于土耳其外长通了电话，双方表示，将在稳定纳卡地区局势上“密切合作”。此前俄罗斯外长拉夫罗夫分别和亚美尼亚及阿塞拜疆两国外长通电话，呼吁两国尽快谈判，并愿意提供沟通平台，包括举行三国外长会议磋商。