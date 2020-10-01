巴黎15个组织汇聚人权广场参与全球反中共活动

今天10月一日是中国共产党建国71周年的纪念日，近几年来，中国的国庆日日益成为海外人权组织反对中国共产党的行动日，今天全世界各地的声援西藏，新疆，内蒙古，台湾以及香港的人权组织将在各地举行示威活动，在巴黎的活动定于今天下午17点，地点是在巴黎市中心埃菲尔铁塔对面的人权广场。

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参加示威活动的组织日益增多，今年多达15个，其中声援新疆维族人的组织声势浩大，法国维吾尔协会主席奥摩尔（Alim Omer）向记者表示：“十月一日是中共建国日，也是维族人的灾难的开启日，今天在新疆有将近四百万的维族人被关在再教育营中，我们呼吁北京当局立即释放维族人，立即停止对维族人的种族屠杀. “

除了经常出现在示威活动中的自由西藏，世维大会等组织之外，来自非洲以及越南的人权组织代表也将参加今天的示威活动。越南民运组织的代表唐夫人向本台表示：” 我们参加10月一日的示威游行，因为这是中共建国纪念日，也是西藏，新疆，蒙古以及其他民族受迫害的开始，我们抗议中国当局侵犯人权，侵占南中国海海域，过去在中国政府官员访问法国时，我们也曾经走山街头表示抗议，我们呼吁欧洲尤其是法国政府抵制正在日益膨胀，日益严酷镇压反对派的习近平执政下的超级大国。“

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