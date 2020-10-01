批评中国非洲投资不守规则 马克龙召集多国领袖五月举行峰会协商

法国总统马克龙周四宣布，一个旨在确定“非洲投资规则”的国际论坛明年五月份在法国召开。马克龙希望由此建立一个“更公正”“更廉洁”的非洲投资框架。

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马克龙10月1日陪同访法的肯尼亚总统乌胡鲁·肯雅塔出席在巴黎举行的法国创新一代(Bpifrance InnoGénération)年会，这一组织被视为欧洲企业家加盟最多的协会之一。

马克龙在会上表示，为什么多年来，肯尼亚转向了中国？因为中国向肯尼亚提供现成的且极具竞争力的资金，为什么极具竞争力，因为他们不遵守经合组织的规则，他们有时甚至走到极限，让接受他们资金的国家冒着巨大的风险。

中国在非洲投资常常被指责不透明，社会责任缺失，也不考虑所在国的环境等问题。一些观察人士批评，中国在非洲的投资及借贷制造了“债务陷阱”，非洲小国难以偿还沉重的债务。

马克龙表示，法国希望为这一投资正常化做出努力，因此决定在明年春季，组织国际投资非洲资金会议。马克龙表示他已邀请肯尼亚总统出席。按照马克龙的计划，法国还将邀请中国，欧盟成员国，美国以及其他国家，包括除去中国以外的亚洲国家参加这一会议。协商建立一个“非洲投资规则”，从而使得所有向非洲提供资金的国家拥有一个共同的非洲大陆能够接受的可持续的游戏规则。

马克龙认为，各国与非洲的关系应该是双赢的关系，帮助非洲与贪腐斗争，给非洲青年人提供更多机遇，也使得企业和企业家能够在一个更公正的合同下在非洲大陆发展。要做到这些，就必须要有一个健康的投资框架，非常透明，非常公正的框架。

马克龙表示，如果我们不能帮助非洲发展，欧洲人将为此付出代价，如果不能向非洲提供帮助，非洲的年轻一代将继续被迫移民。

肯尼亚总统肯雅塔则在会上邀请法国企业家抓住非洲大陆存在的诸多机会。这位总统还赞赏法国总统马克龙懂得法国在非洲的未来不仅仅出自于法国与非洲的历史关系，还因为非洲大陆本身存在着巨大的潜能。“共同建设，共同繁荣”，这位总统表示。