欧洲疫情严峻 欧洲监管机构加速审核牛津大学研制疫苗

欧洲各国疫情严峻，欧洲的感染率再度迅速上升。法国巴黎计划周一祭出更严格的措施；西班牙马德里部分地区实施封城不准居民外出。而欧洲监管机构加速审核牛津大学研制疫苗。

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法国卫生部长韦兰周四表示，如果巴黎及周边郊区疫情继续恶化，不排除周一起，加大实施新的控制措施。法国累计新冠病毒死亡人数周四突破3万2000人大关。

而在西班牙马德里，当局已经下达新的防疫措施。从今天周五开始，首都马德里部份地区将实施封城，不准居民外出，除非有重要行程。西班牙单日新增9419例确诊，累计确诊人数达到77万8607人，新增182人死亡，累计死亡人数有3万1973人。

另外，英国新增6914例新冠肺炎确诊，比过去两天的超过7千例新高略有回落。新增59人死亡，也比过去两天死亡人数低。

意大利周四新增2500多例确诊，这是半年来首次单日确诊超过2千例，死亡人数再增24例。

另据报道，欧洲监管机构加速快审核英国牛津大学和制药厂阿斯利康联合研发的一种新冠疫苗，有利于加快批准进程，而疫苗也可能率先在欧洲寻求批准使用。 欧洲药品管理局(EMA)宣布，启动“滚动审核”，监管机构在疫苗研发过程中，可以主动查看试验数据，而不是被动等待研发机构提交。管理局表示，滚动审核将持续直至疫苗获正式批准推出市场为止。阿斯利康表示欢迎管理局的决定。