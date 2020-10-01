美众院外委会通过法案提供在美港人临时保护身份

在中国庆祝建政“十一”之际，美国联邦众议院外委会周四无异议通过“香港人民自由和选择法案”，要求美国行政部门提供恐受迫害的在美港人临时保护身份，并加速他们取得难民身份。

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《中央社》消息，美国众议院外交委员会周四无异议通过多部法案，包括由民主党籍众议员马里诺夫斯基（Tom Malinowski）领衔提出的“香港人民自由和选择法案”（Hong Kong People's Freedom and Choice Act）。由于法案通过日正巧碰上中国庆祝建政71周年，特别引发外界联想。

马里诺夫斯基6月30日曾提出同样名称法案，但对法案做出部分修改与简化后，于上个月29日重新提出新版法案。由于新版法案提出2天即付委审查，目前提案议员与美国国会尚未公布法案内容。

但根据法案幕后推手、在美港人所成立“香港民主会”（HKDC）提供的草案内容，法案指出，美国行政部门应依据“移民与国籍法”（Immigration and Nationality Act），认定由于香港特殊情况，致使港人无法安全返回香港。 法案表示，抵达美国时曾具香港永久居留身份并为中国公民，且法案生效以来一段时间皆身处美国的人士，将符合申请“临时保护身份”（temporary protected status）。取得该身分的人士将能合法留在美国，并得以取得工作许可。

此外，法案将有助特定港人加速难民身分申请，包含曾因参与和平抗议被逮捕、起诉、拘留或判罪的港人；曾在支持香港抗争公民社会组织中担当“重要角色”人士，例如组织管理人员、急救人员、媒体记者与协助遭捕抗议者的法律人员等；以及他们的父母与子女。

法案指出，“港区国安法”致使特定港人面临迫害威胁，美国政策透过提供“避风港”来支持他们。美方应鼓励理念相近国家，提供害怕遭迫害而逃离香港的港人类似庇护措施。 马里诺夫斯基在委员会中表示，他们要传达给北京的讯息非常简单。他说：“如果你持续压迫香港人民，你只会流失这个特殊地方（香港）的财富、人才及能源给美国，而你的损失对美国来说将会是一大收获”。

根据美国立法程序，法案接下来还须相继在众议院、参议院全院通过，才能递交给总统签署后生效。 众议院外委会周四也通过共和党籍众议员尤霍（Ted Yoho）去年11月提出支持西藏自治的决议案。决议案支持西藏精神领袖达赖喇嘛与中共透过没有前提的协商，为藏人取得真正自治。