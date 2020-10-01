美国媒体称总统辩论改变了中间选民投票意向：由“二投一”变成“谁也不投”

在29日举行的美国总统候选人特朗普与拜登首场辩论结束后，两位候选人极力争取的中间选民的投票意向引人关注。美国媒体的民调显示：混乱无序、充满人身攻击的辩论会令人失望，许多打算在辩论会结束后决定把选票投给谁的中间选民，现在决定谁也不投。

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美国国家广播公司（NBC）报道说：总统大选首场辩论登场之际，还没有决定投票给谁的中间选民只占选民总数的6%。，数量不多但对选情却可能起关键性影响。在这群意向未定的选民眼中，两位候选人在29日晚间辩论会上的表现令他们失望：特朗普总统被他们认为是“傲慢自大”、“霸凌”；而民主党候选人拜登则被描述为“政客”、“了无新意”、“闪烁其词”。

住在肯塔基州路易斯维尔(Louisville)的迈尔斯(Benjamin Myles)接受美国全国公共电台(NPR)访问时说，看了这场辩论会之后，让他从原本可能投票给两位候选人其中之一的“二投一”态度，变成铁了心肠的“两者谁也不投”。

住在北卡罗来纳州布尔高(Burgaw)的选民沃瑞尔(Samantha Worrell)说，观看辩论会并未让她决定投票给谁，肯定不会投给特朗普，但也无法保证会投给拜登。

华盛顿州塔科玛(Tacoma)的选民希斯勒(Zoey Shisler)指出，本来期望两位候选人能在辩论会上多谈一点经济问题；她说：“拜登只要证明他已经准备好取代特朗普政策的计划就够了，结果他并没有说服我。”

来自蒙大拿州的法学院学生麦克米兰(Jhevon McMillan)接受访问说，两位候选人所传达的讯息都没有说服力，但特朗普的激烈言词却不禁让人对于投票日可能发生的状况感到忧心。