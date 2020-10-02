全球活动日巴黎人权广场示威活动现场实录

”自由”这是在巴黎人权广场听到的最响亮的口号，也是示威民众的共同的诉求，参加今天法国全球反对中国共产党的活动日的组织共有十五个，参加的人数在四五百人左右，抗议大会气氛热烈，就连很少共同参与活动的法论功组织代表也罕见地出现在示威现场进行法轮大法表演。

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举办示威活动的各大组织的代表先后在会上发言表达诉求，非洲援助香港协会的组织代表在会上介绍说，该组织成立于今年5月5日，成立于法国因新冠疫情而封锁期间，之所以选择了五月五日，是为了回应香港人的五大诉求，是为了声援陷入绝境的香港朋友。他们表示，中国政府对世界的负面影响是全方位的，他们在非洲无限制地掠夺自然资源，他们对香港民众的镇压对全世界构成威胁。

流亡法国的越南民运组织的成员也在会上表示，独裁中国的强大正在严重威胁亚洲乃至世界的和平，只有当拥有十四亿人口的中国走入民主，亚洲才有可能享受和平。法国维族人协会与自由西藏组织的代表分别在会上表达了他们的诉求，期待全世界各国的政府以及民众能够清楚地意识到北京政权的危害性。

法国汉学家，团结中国协会主席玛丽 侯芷明女士在会上表示，北京政权的真面目其实早在1989年就早已经暴露无疑，之后，虽然曾经一度显示过些微的希望，但是，这些希望今天已经消失得无影无踪，今天看来，毫无疑问，习近平政权正对全人类的和平构成威胁。

今天的示威游行还出现了一个小插曲，一位涉嫌攫取流亡人士情报的女子在示威现场被法国警方带走，一位来自内蒙古的流亡人士向记者表示这名自称来自内蒙的女子不仅在网络向异议人士发动攻击，窃取他人邮件信息，而且还在示威现场拍摄了许多在场示威者的个人图片，行迹十分可疑，他认为法国警方很可能会将她驱逐出境。

据介绍，这名被带走的女子在网上使用多个名字，稣日娜，再来一份玉米，Misda Jurcid等等。评论认为，她在活动现场被警察带走说明同欧美其他国家一样，法国的反间谍机构也正在积极活动。

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