日本外长取消访问德国和德外长举行视频会谈

正在法国访问的日本外相茂木敏充在当地时间10月1日晚间在巴黎与德国外长马斯举行视频会谈，双方确认了在日美主导的建构“自由开放的印度洋和太平洋”目标上的合作，茂木敏充还要求撤掉在德国国内的慰安妇像。

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德国9月初通过名为“印度太平洋指导方针”的德国外交政策新准则，外界认为这是德国对华政策的新定位和转换，日本方面也认为这是德国一贯重视与中国的经济关系的一个历史性转换，这样就与日本方面在建立“自由开放的印度洋和太平洋”的构想上有了很多共同点，具有划时代的意义。

马斯表示德国的方针将向整个欧盟扩大。舆论认为，如果实现，将形成对中国的强有力的对抗势力。茂木表示：将加深与德国的关系，将在安保和经济领域的合作具体化。

在韩国支援原慰安妇的团体“为解决日军性奴隶制度问题的正义记忆联合”（正义联）近日表示，在德国首都柏林首次设置了象征原慰安妇受害者的常设的少女像，并在当地时间9月28日举行了揭幕仪式，茂木敏充要求撤掉在德国国内的慰安妇像。

茂木敏充原计划这次出访访问法德两国，这是他在菅义伟政府上台后的首次出访，茂木向法德表明新政府将继承前安倍政府的路线，将继续与同为七国集团（G7）成员国的法德加强合作。

由于德国外长马斯可能与新冠感染者接触，茂木临时决定不去访问德国，因此和德国外长举行了视频会谈。