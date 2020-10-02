欧盟将召开特别峰会应对中国

欧盟委员会主席冯德莱恩与欧盟轮值主席、德国总理默克尔10月2日在布鲁塞尔欧盟领袖会议上。

国际形势变化迅速，中国空前孤立，欧盟已非中国的缓冲地，欧洲理事会周五发布公报，欧盟成员国元首与政府首脑11月16日齐聚柏林，举行专门研究欧盟与中国关系的特别峰会。讨论欧中关系，没有中方参加，这是一个很特别且极其罕见的讨论双边关系的“单边”峰会。

广告 继续浏览后续

这一特别会议是在27国周四周五在布鲁塞尔讨论中国人权情势之后做出的决定。欧盟会后对中国人权现状“严重关切”，欧盟尤其“忧心”香港局势以及少数民族境况，不言自明，后者主要指的是维吾尔人生存状况。

欧盟同时强调了“平衡双方经济关系的必要性”以及最终实现“对等互惠”。周四周五之间，欧盟邀请中国“兑现早先取消贸易壁垒、改善产能过剩以及在世贸组织框架下就其补贴国企的问题展开谈判的承诺，”

欧盟在针对中国的特别峰会上会讨论什么议题，公告没有特别列举，但是从9月14日欧盟领袖与中国领导人习近平举行的视频峰会上传达的信息似乎显示，欧盟与中国的关系从今以后将已非昔日那样温和暧昧的关系，经济贸易方面将以对等为准绳，人权方面将不再支支吾吾。默克尔九月30日在德国联邦议院表示：中国恶劣而残暴地对待少数民族，这种强硬的口气以前从未有过。欧盟现在确认中国是欧盟的“制度性对手”。

上次双边峰会上，欧盟理事会主席米歇尔对习近平表示，欧盟不会继续被利用。“欧盟不再做他人的竞技场”，“欧盟要求更加公平的贸易关系，更加平衡的欧中关系，这意味着双方必须对等、公平地竞争。”

出席视频峰会的欧盟轮值主席、德国总理默克尔，欧盟委员会主席冯德莱恩敦促中国，如果中方想落实习近平在峰会上期待的在2020年结束前签署『欧中投资条约』，“中国就必须在市场对等开放等方面做出让步”。冯德莱恩说，“我们严肃对待中方市场准入以及取消贸易壁垒的问题”。

欧盟27国保证，将与中国国家主席习近平在明年再举行一次新的峰会。

欧盟对习近平在联大会议上承诺中国在2060年前实现碳中和予以赞扬。