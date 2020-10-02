王岐山“大管家”中央巡视员董宏出事

有王岐山大管家之称的董宏涉违纪违法被调查2020年10月2日

中央巡视组原副部级巡视专员董宏被宣布涉嫌违纪违法受到调查。据中国网络介绍，董宏素有王岐山“大管家”之称。此外，他还曾任中共元老薄一波的秘书。

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中共中央纪委国家检查委网站10月2日宣布：中央巡视组原副部级巡视专员董宏，涉嫌严重违纪违法，目前正接受中纪委国家监委纪律审查和监察调查。这条只有一句话的消息，没有透露指控内容。

董宏是最近不到一个月，被整肃的第二位与王岐山有关的人。之前，9月22日，与王岐山有交情的退休地产大亨任志强在未指名批习近平是“脱光衣服当皇帝的小丑”之后，于9月22日以经济罪获得18年重刑。

据介绍，今天被中纪委网站宣布因涉嫌违纪违法正在调查的董宏，在跟随王岐山之前还曾担任薄熙来之父薄一波的秘书。

王岐山在习近平2018年修宪取消国家主席不得超两届的限制后，就几乎销声匿迹。不过，在9月30日的2020年北京国庆招待会上，据中国官媒公布的照片，7常委那张桌子有8人，第8人就是王岐山。

据维基百科介绍，董宏生于1953年11月，满族，辽宁海城人，中国人民大学党史系中共党史专业、中国人民大学研究生院经济系经济管理专业毕业。1983年参加工作。

从中国人民大学毕业后，他进入中共中央顾问委员会担任秘书、研究室副主任，为时任中顾委常务副主任薄一波的秘书。

1992年，他调任广东省佛山市市长助理。 1993年，任当代中国研究所副局长、局长。 1998年，任广东省人民政府发展研究中心副主任、主任。

2000年以后，随王岐山各地任职，曾任广东省人民政府副秘书长、国务院经济体制改革办公室产业司司长、中共海南省委副秘书长、北京市人民政府副秘书长，被视为是王岐山的「大秘」、「大管家」。

王岐山任中纪委书记期间，他曾担纲中央巡视组组长，到复旦大学、江苏省、神华集团执行巡视工作。 2017年7月，曾以中央巡视组组长、中央办公厅调研室五组组长的身份与王岐山、中央纪委秘书长杨晓超等人参加纪检工作。