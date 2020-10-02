白宫医生：特朗普“身体疲倦”但精神状态良好 各国元首纷纷慰问特朗普

美国白宫医生周五表示，确诊感染新冠病毒的总统特朗普“身体疲倦”但精神状态良好。美国参议院多数党领袖麦康奈尔周五特朗普通了电话，他表示，“特朗普精神良好”；白宫幕僚长指特朗普症状轻微对其迅速康复感乐观。法国总统马克龙及夫人布丽吉特致电特朗普夫妇，祝愿他们早日康复。而世界各国的领导人都纷纷向特朗普表示慰问和支持。

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法新社报道，白宫医生周五表示，特朗普目前“身体感觉疲倦”，但他的精力良好。白宫的医生表示，特朗普接受了合成抗体治疗，这种实验性治疗被认为“很有希望”。医疗专家们将为特朗普夫妇会诊，提出“下一步”建议方案。

美国参议院多数党领袖麦康奈尔周五与总统特朗普通电话。他表示，“特朗普精神良好”。麦康奈尔并透露，他与特朗普讨论了最高法院大法官提名人巴雷特的确认程序。白宫幕僚长梅多斯也说，特朗普症状轻微，预计他会继续履行职责，并对他迅速康复感到乐观。

特朗普和夫人梅拉尼婭确诊后，特朗普的家人和白宫官员相继接受检测。特朗普的女儿伊万卡和女婿库什纳以及14岁儿子巴伦的检测结果都呈阴性；而副总统彭斯，国务卿蓬佩奥都和卫生部长阿扎尔都表示，他们的检测结果呈阴性。

法新社消息，世界各国领导人纷纷致电特朗普向他表示慰问和支持。

法国总统府爱丽舍宫周五晚间在新闻稿中称，在美国总统特朗普公布，他及夫人新冠病毒检测结果呈阳性后，马克龙及夫人布里吉特向特朗普夫妇致电慰问。信中强调双方之间的友谊，并祝愿特朗普总统及美国第一夫人早日康复。

首位向特朗普夫妇表示慰问的是欧洲理事会主席米歇尔。在得知特朗普夫妇感染新冠病毒后，米歇尔于周五上午发推文，祝愿特朗普及夫人早日康复。米歇尔表示，这场疫情犹如一场战斗，无论身在何处，我们日日都将共同面对。

曾在4月感染新冠病毒的英国首相约翰逊也想特朗普总统夫妇发去良好的祝愿。 英国住房、社区及地方政府事务大臣詹里克周五对媒体表示，在得知美国总统新冠病毒测试呈阳性后，英国政府希望总统能够早日康复。如果需要的话美国有明确的总统继任法案。 詹里克说，“我们向总统特朗普及其夫人，以及他们的家人送上最真挚的祝愿，希望他们能早日康复。”

印度总理莫迪祝愿他的友人特朗普及夫人早日康复，身体健康。特朗普曾于二月出访印度，访问期间，特朗普与莫迪强调双方紧密的关系。

日本经济再生大臣西村康稔周五表示，美国总统特朗普新冠病毒检测呈阳性的消息对金融市场产生了重大影响。西村康稔还对记者表示，他希望特朗普早日康复。

此外，荷兰首相吕特，加拿大总理特鲁多，以色列总理内塔尼亚胡以及墨西哥，哥伦比亚，波兰和埃及领导人也都纷纷祝愿特朗普夫妇早日康复。 曾被特朗普批评防疫不力的世卫总干事谭德塞也发推特，向特朗普夫妇表达良好祝愿。