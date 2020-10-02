网上出售外地宗教书籍 张小麦判囚7年

因在中国出售境外宗教书籍而被捕的网上书店「小麦书房」负责人张小麦（原名陈煜），在羁押一年后，以非法经营罪判刑7年，罚款及退赔共40万元人民币(下同，折合约5万欧元)和没收近1.3万本书籍。网民看后大呼判刑太重，现时未知张小麦会否上诉。

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根据网上微信显示的判决书截图，浙江临海市人民法院上月27日作出裁定，距离该市基督徒张小麦被捕刚好一年。张被指向一万多人售出两万多本书，涉及金额282万，当中，771种属境外「非法出版物」。

由于中国政府打压宗教，对宗教书籍的管控亦日益严厉，小麦书房遂代中国教徒到台湾和海外代购基督教出版物，当局指，张在未经境内合法书号和引进许可证的情况下，通过电商网站卖书，违反刑法。而在张小麦于去年9月以「网上销售非法境外宗教出版物」被捕后，公安部更通报全国，要求各地国保根据从「小麦书房」搜到的发货订单接触收货人，就其购买书籍的取向和「当地非法宗教活动的情况」进行取证，有上万人被问询。据对华援助网报道，收货人主要被问及在书房购买王怡牧师著作《福音的政变》一事，国保更要求他们退回该书。

根据判决书，被判7年的陈煜，在扣除被捕后的羁押日子后，可望于2026年9月12日出狱。但判决书同时裁定，陈除了被罚20万元外，还须追缴售书违法所得的20万元上缴国库，无法追缴的，由被告退赔，并须予判决生效后十天内缴纳。