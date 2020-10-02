触发修例风波 陈同佳望月内到台湾自首 陆委会称已准备就绪

被港府用作启动逃犯条例修订工作而引起轩然大波的陈同佳杀人案，疑犯陈同佳在被害女子潘晓颖的母亲公开声讨甚至质疑特首「初心何在」后，今(2日)早发表录音，声称会由律师安排到台湾自首。协助他的香港圣公会教省秘书长管浩鸣牧师表示，期望陈在本月内成行。

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台湾的大陆委员会发言人邱垂正随即作出回应，重申刑事警察局跟香港警务处已就陈同佳案建立单一的联系窗口，陈亦知晓此安排，若陈同佳确定要到台湾面对司法，随时可以透过窗口联络，相关事宜已准备就绪，一切依法办理。邱强调，案件关键在于陈同佳真实的投案意愿，以及港府的责任感。

陈同佳2018年初与女友潘晓颖到台湾旅游，其间将她杀害，并潜逃回港。他其后因动用从死者身上的物品而被香港警方拘捕，去年10月23日出狱，曾声称愿意到台湾为谋杀潘晓颖一事自首的他，出狱后一直住在警方为证人或受保护人士而设的「安全屋」，外界无法接触，传媒一直透过管浩鸣牧师查问事态进展。及至上月下旬，潘母透过传媒质疑为何陈仍未往台湾自首，声言愿意购买单程机票让陈到台湾自首；又质疑以陈同佳案启动修例工作的特首林郑月娥「现时你的初心和以前的初心为何分别那么大？你的初心在哪？」，并指责开始时陪同她见记者的建制派民建联主席李慧琼和周浩鼎事后对她不闻不问，甚至扬言抵制李慧琼主持节目的电视台的访问。另外，传媒亦向警务处长邓炳强查问，陈有何资格入住由公帑支付的「安全屋」。

在不足十天的质疑后，陈同佳透过管浩鸣发放一段简短录音，声称到台湾自首的想法一直没有改变，请他们放心，稍后会由律师安排返台自首事宜，并向潘晓颖父母道歉。

管浩鸣牧师同时发放陈同佳回台自首一事的回应，表示多谢「潘妈妈」愿意为陈同佳求情，给他一个改过自新的机会。潘晓颖母亲近期接受传媒访问时曾表示，若陈同佳有勇气做个负责任的人去自首，可以考虑为他求情，但永远不会原谅他。

管浩鸣牧师续称，陈已通知台湾代表律师联络相关部门处理他自首的安排，但由于现时是假期，台湾代表律师会于下星期一作出安排，自首详情有待律师通知。

由于台港两地没有逃犯移交协议，陈同佳承认在台湾谋杀女友潘晓颖后，亦无法把他解往台湾处理，港府事隔一年后，于去年2月宣布修订逃犯条例，撤除香港与中国和台湾之间移交逃犯的屏障，原因是要帮助潘晓颖沉寃得雪，引起港人强烈反弹，忧虑是方便港府把人送往中国受审，触发自6月起的大规模示威，港府其后虽宣布修例草案胎死腹中，但因此引起的抗争浪潮，至今仍未平息。