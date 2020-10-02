警方国庆节拘86人 20人被指违「限聚令」 遭质疑诬陷及双重标准

港府以疫情为由推出限聚人群聚集的限聚令，但执行时常被人诟病有偏颇，香港市民支援爱国民主运动联合会(支联会)主席李卓人指责警方将他推入人堆后指他违反限聚令，明显是诬陷；另有两名网媒记者即使人数没有超限但仍被发出违反限聚令的告票；亦有亲中团体摆设街站派食物，约百人聚集但未有警方执法，但泛民组织设街站派口罩，人群未聚集，便被警方以违反限聚令为由驱赶。

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在昨日的国庆节，个别地区出现抗争活动，而人数较多的，是往铜锣湾区「购物」和登上塞拉利昂点灯的「和你灯」行动，结果，警方至晚上10时为止，在多区拘捕86人，当中74人被指于铜锣湾参与非法集结，包括四名区议员；另有20人涉嫌违反限聚令遭票控，须缴交2000元定额罚款。

民权观察发言人王浩贤表示，现场观察员不见有不和平事件发生，但警方却大肆截查市民，然后大举拘捕，藉此压缩港人的集会自由。另外，特意到场观察的浸会大学新闻系高级讲师吕秉权亦表示，警方在无需要的情况下拉起俗称「橙带」的封锁线，令「认可传媒代表」亦不得留在线内采访，并违反承诺地向警方不承认的两名网媒记者发出违反限聚令告票。

由于昨天是警方修改传媒定义后的首个大型活动日，香港记者协会派出包括记者、学者在内的义务观察员，到场监察警方行动，吕秉权是其中一名观察员。在铜锣湾观察的吕秉权表示，警方在百德新街拉起封锁线时表明，只须出示记者证便可离开，但有三名同属一间网媒的记者离开时被指不属「认可传媒代表」，警方更向其中两名较年轻的记者发出违反限聚令告票。吕指出，现在超出4人同聚才是违反限聚令，但有关网媒人数并未超出限制人数；此外，警方的做法亦违反了当初表明出示记者证便可离开的说法，令人质疑警方标准不一。

警方执法标准不一的指控亦来自本土派的「人民力量」主席陈志全。事缘多个亲中团体早上在北角新光戏院附近摆设街站，向市民派发粮油和月饼，有近百名市民排队领取物资，各人之间没有分隔，但未见警方执法。在场的工联会会长吴秋北响应众新闻记者提问时，没有响应安排有否违反限聚令，只是说每个街站只会有4名工作人员便离开。不过，当人民力量中午在铜锣湾设街站派口罩，却被警方区赶，遭主席陈志全质疑警方有双重标准，他更质问警方，国庆节的铜锣湾是否不能举行任何活动。

警方其后回复《明报》称，昨日早上10时许接获市民报警，北角上址有人设置街站，怀疑违反限聚令，经警员到场「口头劝喻」后，相关人士已停止派发物品。警方的响应显示当局未有向该批亲中团体发出告票。

李卓人责警方「屈」他犯限聚令

而在早上，支联会到中联办请愿，要求释放被囚异见人士和12名偷渡到台湾而被广东海警扣押的港人后，李卓人站到较远地方接受两名传媒访问，但警方突然拉起封锁线，把他们和相距约10呎的四名支联会负责拉颇额的义工围在线内，两名记者和李卓人不知发生什么事，于是离开封锁线，但警方把李卓人推回封锁线内，令线内出现五人，并向李卓人发出告票，指他违反限聚令。李卓人实时提出抗议，指警方诬陷他，他不会理会，其后更撕掉告票。

按程序，警方稍后会发出正式的定额罚款告票，收票人可决定缴交2000元罚款抑或到法庭申辩未有违反限聚令。