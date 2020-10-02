间接引发反送中暴动的陈同佳拟于近日赴台投案陆委会称已准备就绪
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据香港媒体报导，涉嫌在台湾杀害女友潘晓颖的港人陈同佳，将在这个月(10)内前往台湾投案。台湾陆委会今天表示，相关安排都已经准备就绪，一切依法办理。
据指出，陈同佳已经通知台湾的代理律师，处理他来台投案的事宜，希望在这个月内成行；律师将在10月5日联络相关部门，安排陈同佳来台。
潘晓颖和陈同佳是2018年来台旅游的香港情侣，两人在台湾发生争执，陈同佳在2月17日杀害潘晓颖弃尸后逃回香港，台湾在2018年底对他发布通缉。
随后香港政府发现，当时的香港法律有漏洞，无法将陈同佳遣送台湾，于是紧急修订逃犯条例，将台湾、澳门及中国大陆一并列入移交逃犯的目的地，引发部分香港人恐慌，在2019年年中爆发全球瞩目的反送中大游行及长期的街头示威暴动，甚至最后导致中国中央政府制定港版国安法，影响深远。
陈同佳后来因为洗钱罪被香港高等法院被判刑入狱29个月，去年10月23日刑满出狱前，他首度表示有意前往台湾「自首」，随即引起台港政府间角力。
当时台湾陆委会表示，不接纳香港政府利用修法以「同属一个中国」为前提移交，并关注修法后在香港的台湾人将可被引渡到中国大陆；又表明蔡英文政府不会根据香港修订的逃犯条例接收陈同佳。
不过台湾陆委会发言人邱垂正今天表示，目前尚未收到相关通知，但刑事警察局及香港警务处，已经建立单一联系窗口，香港政府也已经把投案的窗口转告陈同佳。
他说，陈同佳如果确定要来台湾面对司法，可随时直接联络，相关安排事宜都已经准备就绪，一切依法办理。他说，本案的关键，是陈同佳真实投案意愿与港府的责任感。
台湾士林地检署表示，到今天为止还没有接到陈同佳本人或辩护律师表达投案的讯息，但因为陈同佳是杀人案件通缉犯，检方对他愿意投案乐观其成，只要陈同佳来到台湾，就依法逮捕侦办。
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