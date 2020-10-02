马克龙与阿塞拜疆及亚美尼亚领导人通电话讨论纳卡地区局势

法国总统马克龙周五与阿塞拜疆及亚美尼亚领导人通电话，讨论纳卡地区局势，马克龙再次呼吁在冲突地区实现停火。亚美尼亚周五表示，准备讨论在纳卡地区停火。

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法新社援引爱丽舍宫新闻稿报道，马克龙周五与亚美尼亚总理帕希尼扬及阿塞拜疆总统阿利耶夫通电话，讨论纳戈尔诺-卡拉巴赫冲突局势。马克龙表示，向两人提出一个新方案，在一个调停小组的框架下重启谈判。

马克龙表示相关工作当地星期五傍晚展开。他并重申有法国，俄罗斯和美国共同主持解决冲突的明斯克集团，于周四发出的联合声明，呼吁双方立即停火，恢复谈判。

此前，法国外长勒德里昂警告受到土耳其支持的阿塞拜疆及亚美尼亚，警惕地区冲突“失控”和升级。

阿塞拜疆与亚美尼亚在纳卡地区的武装冲突，持续接近一周。

周五，亚美尼亚方面表示准备讨论在纳卡地区停火。亚美尼亚和阿塞拜疆本周在纳卡地区激烈冲突，已导致数十人死亡。亚美尼亚外交部表示，准备在明斯克集团协助下，重建根据1994年至95年协议而成立的停火机制。亚美尼亚表明愿意寻求和平解方决方案，结束纳卡地区的冲突。

而阿塞拜疆表示，亚美尼亚由纳卡地区撤走是结束战斗的唯一条件。亚美尼亚官员坚称，土耳其加入战事，由叙利亚派出战斗人员协助阿塞拜疆，但遭土耳其政府否认。亚美尼亚总理说，欢迎停火呼吁，但不能放弃纳卡地区的亚美尼亚居民。

纳卡地区位于阿塞拜疆西南部，居民多为亚美尼亚族人。前苏联解体后，两国为争夺纳卡地区爆发战争，亚美尼亚占领“纳卡地区”及周边原属阿塞拜疆的部分领土。两国在1994年就全面停火达成协议，但双方一直因“纳卡地区”问题，处于敌对状态。