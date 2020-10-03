印度开通向中国边界速运兵力隧道

中印两个核大国剑拔弩张之际，印度总理莫迪出席一座穿越喜马拉雅山山区的战略隧道开通仪式，该隧道将大幅减少印度军队紧急开往偏远的中国边界所需时间。

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该隧道横跨印度北部喜马偕尔邦(Himachal pradesh)，位于印军开往与中国军队争执的拉达克地区的两条唯一的干线之一。印度政府早已把打通这一隧道列为边界战略计划，以备关键时刻向危险的拉达克地区紧急输送兵员。

6月份，中印边防军人在拉达克中印边界地区发生激烈械斗，印度20名军人被中国军人打死，中国军人死亡人数至今保密。

该隧道全场九公里，造价四亿美元，可使印度军车全天候通过，使用该隧道，可避开喜马拉雅山一段容易塌方的山口，同时节省大约50公里路程以及四小时时间。

喜马拉雅山区高原冻土，地形复杂，气温寒冷，每年只有六个月可施工时间，印度建造这一隧道，前后需时长达十年。

面对中国威胁，印度近来在边界地带加速基础建设，包括建造公路，桥梁，军用民用机场，以及高原直升机等。

出席开通仪式的莫迪总理称，“这一隧道的开通不仅造福于边界居民，同时也造福于我们的军队。”