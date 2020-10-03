拜登与特朗普辩论时是否已被感染

美国总统大选候选人首场电视辩论在特朗普与拜登之间激烈进行。

如同特朗普确诊前，包括他本人，谁都不知道他已染疫，法新社就此报道说，我们不知道民主党总统候选人拜登是否在上周二与特朗普举行电视辩论时是否也已被感染。两位政敌那天晚上整整进行了长达90分钟的辩论。

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拜登，现年77岁，特朗普确诊的消息出来后，拜登周五进行了两次测试，两次测试全部呈现阴性。法新社报道说，但是拜登有可能带病毒，也许还没有测出。

有专家指出，接触患者后头几天检测呈伪阴性几率极高，与特朗普密切接触者都应自主隔离，接受二次检测。拜登曾与特朗普有过密切接触，是否需要自主隔离还不清楚，不过，拜登周五照常前往密西根州造势。拜登在前往密西根州前发推教训特朗普“不要扮硬汉”，要“戴口罩，保持距离”等等。

美国有线电视CNN首席医生记者Sanjay Gupta表示，新冠病毒检测有局限性，今天检测呈阴性，明天可能会呈阳性，有时同日检测甚至可能会出两种结果。

一些分析指，拜登与特朗普同处一室长达90分钟，虽然保持一定距离，而且初步检测呈阴性，但不代表没事。

中央社引述约翰霍普金斯大学医学院研究人员Lauren Kucirka表示，接触病毒后头一两天筛检几乎没有多大作用，因为伪阴性机率介于60% 和100%之间。

美国副总统彭斯，财政部长姆努钦等多位与特朗普密切接触到官员初步检测都呈阴性反应，如同9月29日与特朗普同台辩论的拜登。