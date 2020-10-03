法国单日确诊一万七千例创新高 印度新冠死亡人数突破十万

法国周六确诊感染新冠病毒近一万7000例，创单日确诊新高。而印度感染新冠病毒死亡人数突破十万人，成为继美国和巴西之后第三个累计死亡人数超越10万的国家。而世卫表示，抗击新冠处于关键阶段，采取强力行动为时不晚。

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法国卫生部周六晚间通报，法国周六新增确诊感染新冠病毒一万6972例，比前一天多了近5000例，也创下单日确诊感染任何苏最高纪录。而近7天以来，累计已有4087人入院，其中849例重症。而单日新增死亡病例49例，累计死亡3万2198例。法国政府此前表示，将从周一起加强防疫措施。

另据印度卫生部门周六表示，印度感染新冠病毒死亡的人数已经超过10万人，达10万842人，印度成为继美国及巴西之后，第三个新冠病毒累计死亡人数超越10万人的国家。

法新社称，印度累计确诊感染647万例，过去一天新增确诊接近8万例，印度也是全球感染速度最快的国家。预计印度将在数周之后感染人数将超过美国（730万例）。

印度曾在3月实施限制措施，但经济遭到严重打击，当局在本周允许戏院重开，只准半数观众入座。另外，学校也将在本月中重开。专家预计，印度疫情正在反弹。

世界卫生组织总干事谭德塞周六在日内瓦举行的记者会上表示，现在全球每周大约增加200万2019冠状病毒病病例，本周全世界的死亡人数已经过了100万这一悲剧性的里程碑，世界正处在应对这一疾病大流行的关键阶段。他敦促各国领导人采取强有力的行动，因为现在还为时不晚。

谭德塞在记者会的一开始，首先表示他已获悉美国总统特朗普和第一夫人梅拉尼娅的2019冠状病毒检测呈阳性。他祝愿俩人早日康复，并为他们祈祷。

秘书长古特雷斯和联合国大会第75届会议主席博兹克尔也分别通过发言人向特朗普和梅拉尼娅致以最良好的祝愿，希望他们迅速全面康复。

在回答记者关于特朗普总统“无视”戴口罩的建议是否会使他不可避免地感染新冠病毒的问题时，世卫组织紧急情况问题执行主任迈克尔·莱恩在日内瓦举行的记者会上表示，该机构不对任何个人的风险管理措施或行为发表评论。

他说：“我们并不知道采取了什么风险管理措施，尤其是对像总统这样重要的人来说。我们要重申的是，每一个人和每一个公民都应该在他们的国家得到国家层面的指导。”

莱恩表示，“我们都知道可以降低风险的不同措施的结合，这包括洗手，与他人保持安全距离，避开拥挤的空间，戴上口罩……做所有这些来保护自己和他人的事情是保护社会的最好方式。我们的建议并没有改变。”