特朗普推文称“感觉良好”抗击“瘟疫”取得重大进展

确诊感染新冠病毒的美国总统特朗普周六发推文表示，在沃尔特·里德国家军事医学中心医护人员协助下，他感觉良好。白宫幕僚长梅多斯周六表示，总统特朗普情况“非常良好”。

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特朗普推文说：“在很棒的沃尔特·里德国家军事医学中心的医护和所有人员，以及加入他们的来自同样非常棒机构的其他人 员，全都非常了不起！！！”

特朗普并形容新型冠状病毒疫情为“瘟疫”，他说，过去6个月在抗击这场“瘟疫”方面，取得重大进展，在医护人员协助之下，他现在感觉很好。

而白宫幕僚长梅多斯周六表示，总统特朗普情况“非常良好”，医生对特朗普的各种检查数据都很满意。 梅多斯告诉路透社：“特朗普总统的情况非常良好。他已起来走动，并要求拿文件供批阅。我今天曾就各种各样议题与他多次会晤。”

周六，一些特朗普支持者在医疗中心外，为特朗普加油打气，大部分人都戴着口罩。

另外，白宫表示，特朗普没有把权力移交副总统彭斯，但彭斯代替特朗普与官员举行视频会议。特朗普的竞选团队也表示，彭斯将如期在下周三，与民主党副总统候选人贺锦丽进行电视辩论。

民主党总统候选人拜登在社交网站再敦促民众为自己和所爱的人，必须戴上口罩。

另外，美国参议院的工作人员和多名议员感染了新冠病毒后，国会大楼需要进行仔细的检测工作，共和党议员已取消所有立法工作，直到本月19号。参议院在这段期间的活动会在稍后重新安排。 但参议院的共和党领袖麦康奈尔周六表示，司法委员会对最高法院大法官被提名人巴雷特的确认听证会，将如期在本月12号举行，在展开确认程序前，参议院会重新召集议员。麦康奈尔说，全体成员都会出席听证会。

过去一周，美国政界很多人士出席公开活动后在病毒检测呈阳性。其中只有少数人在活动期间戴口罩，他们在国会大楼内到处走动，增加病毒传播风险。目前，至少有3名参议员确诊。

而美国国会众议院议长佩洛西表示，总统特朗普确诊新冠肺炎“可能会改变目前陷入僵局的救市方案谈判走向，增加法案通过的可能性”。佩洛西去信众议院民主党人表示，与特朗普政府的谈判持续，对达成协议感到乐观。 众议院日前通过涉及2万2千亿美元的救市方案，而财长姆努钦提出的方案涉及1万6千亿美元。