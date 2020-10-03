特朗普没有完全脱离险境 未来48小时治疗极关键

10月3日，特朗普总统在沃尔特·里德国家医院住院后，白宫医师肖恩·康利（Sean Conley）向记者讲述特朗普的健康状况。

医院方面表示，感染新冠病毒住院的美国总统特朗普目前并未使用呼吸器，但法新社引述知情的匿名人士表示，刚刚过去的24小时，特朗普健康状况“很令人担心”，“未来48小时的治疗将非常关键，我们还没有找到一个恢复健康的明确路径”。

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白宫医生肖恩·康利在九名医生和护士陪同下在里德医疗中心大院声明，“今天早上，总统状况良好”，现年74岁的特朗普总统星期五住进了这座医院。医生表示，特朗普出现发烧，咳嗽，疲累症状，“但症状已减轻和改善中”。24小时以来已不再发烧。

不过，稍晚些时间，一个了解特朗普身体状况的信息来源向法新社描述的特朗普的状况令人吃惊。提供信息者表示：“总统最新24小时的生命体征很令人担心，未来48小时的治疗将十分关键。我们还没有找到一个恢复健康的明确路径”。

根据总统治疗小组，特朗普周六没有“补充氧气”，但记者追问特朗普之前是否使用过氧气，肖恩·康利医生的表述很含糊。他有关确诊“72小时以来”的说法引起混乱，72小时，意味着特朗普确诊提前到星期三，但是官方公布的时间是星期四。不过，白宫立即予以纠正，指出医生的意思是想说确诊进入第三天。

再过一个月美国将投票选出新一届总统，选民将在现任总统特朗普与民主党候选人拜登之间做出选择，但是特朗普染疫住院后打乱了所有计划，已取消前往佛罗里达州等地竞选造势，根据Politico，总统竞选办公室主任也已感染，未来能否进行电视辩论已在不定之天，尤其在副总统彭斯与拜登竞选搭档、民主党参议员贺锦丽周三的电视辩论能否进行也成问题。

特朗普总统周围人物的感染名单在扩大

特朗普总统周围人物的感染名单在扩大，特朗普夫人梅拉尼，他的顾问霍普·希克斯，他的竞选办公室主任比尔·斯蒂芬，三名共和党参议员，白宫前高级顾问凯莉安·康威，这还不包括三名跟随竞选团队的记者。

仅仅在周六，人们获知帮助特朗普与拜登周二进行电视辩论的两名参议员安德鲁·约翰逊和克里斯·克里斯蒂也呈现阳性。

上个星期六，在白宫草坪及白宫室内大厅出席最高法院大法官巴雷特提名仪式的就有数十人，从视频看，来宾互相靠得很近，大部分来宾没有戴口罩。

自确诊后，周四周五夜里，特朗普两次发推，包括一个长度18秒的视频，特朗普宣布准备住院，另外一个推上写着：我感谢你们，并用大写字母写着：“爱”。

特朗普最后一次被看到是登上停在白宫南草坪接他住院的一号直升飞机，以及飞机在医院降落，特朗普走下飞机的时候。特朗普身穿西装，习惯的迈着慢步，戴着一只黑口罩。

截至目前，特朗普得到两次治疗，首先，医生注射了正在三期实验的多克隆抗体；随后特朗普服用了瑞德西韦。