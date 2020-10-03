美禁止共产党员移民美国 剑指中共

七月份，『纽约时报』传出特朗普政府打算全面禁止中共党员及其亲属入境美国的消息，不少分析认为实施起来困难极大，中共党员号称九千万，连带家属总共估算两点七亿 ? 美国移民局刚刚颁布的指南则明文规定，凡是申请移民的共产党员或其他极权主义政党的党员，都不会获得受理。分析人士指，中共是全球党员最多国家，此规剑指中共，似乎是区别中共与中国人民的具体步骤之一。

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这一最新指南指出，具有共产党或任何其他极权主义政党的党员或相关成员身份，与入籍美国的誓言“支持与捍卫美国宪法与法律”相悖。这一政策适用于谋求移民身份的外国人，比如要求把身份调整为永久居民的身份。分析人士指出，这一新的规定明确要阻止共产党员及相关人员在美国获得移民或永久居民身份。

流亡英国的香港青年领袖罗冠聪3日脸书发文指出，美国此举剑指中共，美国国土安全局与移民局首度禁止中共党员，以及与中国直接或间接相关人士申请绿卡，相关指令的涵盖范围相当广泛，不但是指中共党员，同时包括中共从属或关联团体成员，意味着也将波及到官二代、商二代、小粉红与共青团。也包括针对帮助中共海外统战的海外华人社团。罗冠聪表示，这次美方的禁令措施明显沿用“中共不等于中国”框架，严格区别“中共”及“中国人民”。

美国国务卿蓬佩奥去年10月30日在哈德逊研究所演说时首次明确区分中共与中国人民，他说，美国现在终于认识到，中共对美国的价值观持敌视态度。但他明确表示，中共和中国人民并非一回事，中国人民并不希望中共这种列宁主义的独裁治理模式。11月8日，蓬佩奥再度表示，美中对立只是美国与中共的对立。

美国当局区别中共与中国人民，基于这样一种认识，就是美国自尼克松总统以来实施的中美接触政策完全失败，中共愈加专制，然而中国人民向往自由。

冷战结束后，美国放宽了禁止共产党员移民入境及移民的有关规定。签证时，是否加入共产党是移民官员面试的问题之一，但过去面试者给予否定答案，移民局也不会深究，美国移民局公布上述指南，显然是要强化对党员的检查。

世界日报引述明尼苏达州执业律师周东发表示，这项政策是特朗普对华总方针的一部分，对于共产党员而言，入境时怎么回答都面临风险，回答“是”可能直接遭拒，回答“不是”涉嫌“诈欺”。

除非提出例外的情况以求豁免，包括迫不得已成为共产党员，法律规定工作必须加入共产党，不清楚的状况下加入共产党等，一半最常见的例外情况，比如“为了生计与生存，不得不加入共产党”，或者申请移民时至少五年前已退党。

观察人士表示，至于美国最终是否会全面禁止中共党员及家属入境尚有待观察，但美国移民局禁止共产党员移民的规定具有相当威慑力，一些人入党时可能“三思而行”。

美国之音相关报道指出，近来已在美国出现一个现象，在美国的一些中国移民和留学生，设法办理退党手续，如登报证明自己已经退出中共。

还有分析指，中国高校相当多的准备出国留学或有谋求国外发展的学生，可能再不会准备加入中共，因此美国的这项政策，对中共的无形打击是巨大的。