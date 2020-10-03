马云全面交班 警告国人别自满 芯片落后人家20年

阿里巴巴创始人马云有条不紊地交棒，按照两年前的传承安排，10月1日不再担任阿里巴巴集团董事。至此，交接全面完成。

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马云2019年9月10日辞去阿里巴巴董事局主席当天强调，“咱们换个江湖见”，不过，他仍然是阿里巴巴合伙人之一，他的影响力似乎有增无减。他在各地的演讲，被制作成视频，到处流传。最近广为流传的是他日前就“美国政府打压抖音海外版和微信”发表的一个演说视频，日期不详，但根据内容，可断定是八九月间。

马云举例说，有网民认为，美国打压海外版抖音和微信，“这是因为美国开始害怕了，因为中国这些app产品做得比美国做得好”，他还引用一个美国朋友的话，这位朋友感叹中国这几年创新这么多，“而美国却只有一个马斯克……”

马云表示，“‘美国只有一个马斯克’，但是往往这种颠覆世界的创新和发明，就只需要这一个这样的人，一个马斯克，一个乔布斯，一个拉里.佩奇，一个牛顿，一个爱因斯坦….这样的一个人，就能影响一个或多个时代，中国近代以来，几乎一个都没有”，

回到创新，马云表示，其实中国的创新都只是应用上的创新，“真正底层的东西我们并没有创新”，马云说的底层的东西应该指的是基础科学和基础科技。他举例说，这几年中国app创新多，比如抖音、美团、饿了么、拼多多，这都只是应用。这是在智能手机和互联网基础上的应用，不管是互联网和应用手机，最后还是需要运算能力，也就是芯片，“互联网和智能手机都不是我们发明的，而芯片我们还落后20年。真正底层的运算和逻辑，底层的科学和科技，我们还远远落后于人”。

马云表示，中国如果完全脱离了国外科技，目前中国只能勉强产出90纳米级别的芯片，而这已是英特尔2004年的科技。

许多人感觉中国好像在人工智能领域世界领先，马云说，其实，中国只是在人工智能的应用上领先，“真正底层的人工智能运算和逻辑，我们同样落后于人”。“不是你在餐厅门口放一个机器人，你就人工智能领先了”。他举例说，“比如阿尔法狗的底层运算和逻辑，那是真正颠覆性的东西，它为未来人工智能的发展提供了蓝图。”马云称，没有基础科学和科技，再多的应用创新，到最后还是要受制于人。

中国底层科技为什么会落后那么多？马云认为跟中国教育有很大关系，只关注实用，有多少人不顾所谓的出路，全凭兴趣，去钻研高深的数理化。他还举了湖南耒阳农村姑娘钟芳蓉高考得了676高分，女孩最后决定报告北大考古系，家里很支持，结果遭到网络一片嘲讽，有人说穷人家的孩子就别去学这些了，有的说等到就业的时候，分分钟教你做人…….

马云认为中国还不到自满的时候，他希望中国未来有更多的钟芳蓉，社会也应给钟芳蓉们更多的鼓励和支持。

法国世界报曾报道中国广泛流传的马云成功的故事，该报称，马云的故事还有另一个版本，一个和中国官方传记不同的版本。根据这一版本，马云是一个和中共高层有关系的人。阿里巴巴的中国创始人既是民众心目中的英雄，同时又是一个接近权力的人。

中国民主人士则对马云说过的一句话耿耿于怀，他在2013年对『南华早报』曾这样解释邓小平镇压六四，“这不是一个完美的决定，但这是一个最正确的决定……，此语引起强烈反弹，六四死难者家属斥其“丧失良知”。

马云的言论也在中国社交媒体引来猛烈抨击。马云指他的言论被错误引用，『南华早报』删除他评论中几个字。他强调，“最正确的决定”是他的商业决定，不是指“六四”镇压。阿里巴巴要求『南华早报』更正，不过被拒绝。

两年后，马云的阿里巴巴收购了『南华早报』