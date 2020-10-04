中芯确认遭美制裁 中国制造2025恐严重受挫

中国技术最先进、规模最大的芯片制造商，被指是世界领先的集成电路芯片代工企业之一的中芯国际，10月4日晚在港交所公告，公司部分供应商受到美国出口管制规定的进一步限制。消息传出，各方震动。分析指出，中芯国际遭封杀，不仅可能危及公司生存，同时也将严重影响中国自主开发芯片制造能力以及整个半导体产业的努力。

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9月4日，路透社援引美国国防部表示，特朗普政府正在考虑将中芯国际列入贸易黑名单，理由是“中芯国际涉军”，后者随即表示“不知情”，并声明“与中国军方毫无关系”，没有为任何军用终端用户生产。然而10月4日晚上，中芯国际首次证实受到美方出口管制。

据指出，美方根据“军事最终应用”或“军事最终用户限制条款”对中芯国际实施限制，财新网引述美国半导体专业人士分析，这不是最坏的情况，最坏的情况是直接上“实体清单”，“终端军用”的认定只影响纳入名单的美国设备和软体的供应，而“实体清单”会打击所有使用美国的产品和服务。

但是，中芯国际用于芯片代工的设备和材料都离不开美国厂商，就算只是被纳入“终端军用”的限制令，中芯国际的先进工艺研发进程也将遭到严重打击。前述专业人士指出，如此一来，中芯国际将难以继续先进工艺的业务，“14纳米工艺会很困难，其次是28纳米和40纳米……”

中芯国际表示正对美国进一步限令进行评估，并表示将继续与美方沟通。但有分析指出，中芯国际遭美进一步限制，影响严重，且距离列入黑名单仅一步之遥。中芯遭禁，不仅涉及中芯国际自身的生存，还会严重打击中国发展半导体产业的规划，而半导体产业是中国制造2025的重要部分。

北京当局原本希望到2025年，中国使用的所有计算机芯片，本土生产的提升到70%，目前这一比例大约只有16%。

中国自身芯片需求强劲，但中兴集团前年首遭美国制裁后，中国在芯片技术方面的严重滞后呈现出来。美国则于五月份对华为集团下达禁令，华为已经很难在全球范围获得芯片，中方由此希望加快降低芯片产业对外依赖的程度，中芯国际年内两次获得巨额注资，也显示中国加大对本土芯片企业扶植的力度，现在中芯国际再遭限制，中国国内芯片研发更是雪上加霜。一方面中国被迫面临芯片全产业链自主研发的困难处境，一方面芯片行业门槛极高，中国想在短期内实现技术突破似乎不可能。

习近平多次讲话强调科技突破，不再受制于人，今年7月更提出“国内大循坏”为主体计划，核心的内容就是科技自主和依靠内需。国内大循坏为主计划，被指一则有重锁国门店倾向，且不现实；二则远水解不了近渴。

中国的企业在呼唤着本土芯片，但是，阿里巴巴创始人马云日前表示，中国的芯片比国际落后二十年。因此还需要一个长时间的努力。