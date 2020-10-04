习近平打破沉默慰问特朗普

习近平终于打破沉默对特朗普表示慰问。特朗普夫妇周五宣布确诊感染冠状病毒后，各国和国际组织领导人的慰问信息潮水般涌向美国。同时，中国网络对特朗普染疫幸灾乐祸高潮迭起，似有“弄潮儿”操作的痕迹。

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中国国家主席习近平在沉默一天后，于周六向特朗普发出慰问。他说， “得知总统先生和梅拉尼娅女士感染新冠病毒，我和我夫人彭丽媛谨向你和你的夫人表示慰问，祝你们早日康复。”之前一天，路透社引述未具名的中国外交部发言人说，中国希望美国总统特朗普及其夫人梅拉尼娅尽快康复。

网络幸灾乐祸的背后

与中国官方和官媒的低调相比，中国网络对特朗普夫妇感染武汉肺炎幸灾乐祸的言论及街头庆祝活动则高潮迭起，当天新浪微博点击冲到近8亿。当然也有不少中国人保持沉默。

在网络管控如此严厉的中国，这场网络狂欢非比寻常。众所周知，中国当局审查，封网，删贴很有效率，所以从逻辑上推断，若无当局支持，网络绝不可能出现数以亿计对特朗普夫妇染疫的恣意嘲弄留言。

至于中国街头出现庆祝特朗普夫妇得病的横幅大标语，据分析指，若是维权或其他诉求的标语，早就会被当局拿下，而且当事人也会受到逮捕和惩治。