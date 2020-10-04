教廷举办中国主题研讨会 重申梵中主教协议不涉政治外交

梵美关系近日因梵中续约议题陷入紧张，教廷国务卿帕洛林10月3日解释，教廷希望与中国续签主教任命协议，但协议内容绝对不涉及任何政治或外交目的。

广告 继续浏览后续

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）日前访问教廷时公开反对梵中续约，他并援引前教皇约翰保罗二世坚决反共导致苏联东欧共产政权瓦解的例子，期许现任教宗方济各也能“拿出道德勇气”。

帕洛林（Pietro Parolin）3日出席“宗座外方传教会”（Pontifical Foreign Missions Institute）在米兰举办的中国主题研讨会时表示，近代历任教皇都在寻求与中国对话，不是从教皇方济各才开始，从前教皇圣保罗六世、庇护十二世、约翰保罗二世、本笃十六世到现在，教廷对中国的对话路线是一脉相承的。3号的研讨会是为了纪念这个教会到中国传教150周年，主题为“另一个中国：危机与转机的时”， 帕洛林在会中以“教皇方济各的梵中对话”为题发表长篇演说。

帕洛林表示，梵中主教任命临时性协议的草案，在前教皇本笃十六世任内即已批准，只是到教皇方济各任期内才有机会与中国正式签署。教廷对梵中协议的看法，用外交术语来说是“审慎乐观”，虽然客观环境非常困难，但教廷相信这个协议会慢慢帮助中国天主教徒获得正常信仰生活，让中国天主教既符合中国在地化精神，也符合普世教会精神，亦能完全与在罗马的教宗共融。

根据梵蒂冈官方网站上刊出的报道，帕罗林称愿意再次对协议加以澄清，拒绝以政治目光来解读这项纯属牧灵性质的协议。他说，这种解读“来自于误解，而许多误解将圣座与中华人民共和国临时协议中没有的目标归于其内。他们或是把与协议无关，但涉及在中国天主教会生活的事件带到协议内，或是与政治问题联系起来，而这些问题与这项协议毫不相干。我再次提醒，2018年9月22日的 协议只涉及主教任命，圣座在这一点上绝没有留下暧昧或混淆的余地”。

被媒体问到梵美关xi因中国问题陷入紧张，帕洛林坦言，面对国际政治议题，各国立场有时很难完全一致，但他不认为教廷与美国之间有冲突，只是站在不同的立场看问题。

帕洛林说，蓬佩奥访问教廷时，非常强调中国迫害人权与缺乏宗教自由的问题，他说，教廷当然也有关切到这些方面，但教宗认为很多事情不能操之过急，因为教廷处理问题的方式是对话。

帕洛林表示，教廷签署梵中协议有两个理由，第一是教会盼为人类社会整体发展做出贡献，第二是为了巩固国际和平，协议放眼的是未来不是当下，是为教会在中国未来的发展铺路，不是局限在昨日或今日的争端里。

帕洛林表示，他对美国总统特朗普确诊2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）感到很遗憾，他祝福特朗普早日康复。

‘宗座外方传教会’成立于1850年，主要目的是鼓励传教士到外国传福音，