旅法日本著名设计师高田贤三因患新冠肺炎逝世

旅居巴黎的日本时尚设计师、创立著名时尚品牌国际时尚品牌凯卓KENZO的高田贤三因感染新冠肺炎，周日于巴黎病逝，享年81岁。法新社说，在巴黎正举办时装周之际，国际时尚界失去了一位传奇大师。

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高田贤三的发言人周日对外发布新闻稿说，高田贤三周日在巴黎美国医院去世，去世原因是新冠肺炎及相关并发症。

1939年2月27日生於日本兵库县的高田贤三（Takada Kenzo），是第一位旅居巴黎的著名服装设计师，他是著名时尚品牌KENZO的创始人，推出的商品包括香水、化妆品及时装。

高田贤三1958年进入东京文化服装学院就读，毕业后于1964年移居巴黎，开始尝试在时尚界发展。1970年在Vivienne画廊举办第一场时装发布会，同年，其第一间店“Jungle Jap”开业，穿着他所设计服装的模特儿也出现在时尚杂志封面；后来更创立了“Kenzo”品牌，享名国际。

高田贤三设计中将神秘东方与巴黎韵味甚至非洲元素交汇融合的风格，以及对色彩的追求，使他成为第一位敢于挑战并打破“欧美式时尚”的亚洲设计师。

巴黎的凯卓之家表示，高田贤三的乐观，大度和他快乐的人生观，将永远成为“凯卓”品牌之本。