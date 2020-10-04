白宫医生：特朗普情况“好转”最快周一出院

美国总统特朗普在感染新冠病毒住院两天之后，特朗普的医生周日表示，总统的情况“继续好转”，最早周一可以出院。美国大选临近，智库民调显示，特朗普染疫后民意反而上升：有望获得320张选举人票连任。

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法新社消息，白宫医疗团队周日中午在特朗普入住的沃尔特·里德国家军事医学中心召开记者会，说明过去几天特朗普感染新冠病毒的病情发展。

白宫医生康利周日在向媒体介绍特朗普身体情况时承认，特朗普周五在白宫时曾一度情况“严重”，需要接受供氧一小时，并伴有发烧和咳嗽，特朗普在周五晚间被送院治疗。康利向媒体说，“我当时担心总统病情会出现突然恶化的风险”，不过，康利说，当时特朗普并没有出现胸闷现象。由于特朗普出现呼吸不顺、疲倦与高烧，特朗普接受约一个小时的供氧治疗后，血氧浓度已恢复到95%以上，情况有所改善。康利并说，在周六早上，特朗普有再度出现短暂血氧浓度不足现象。康利表示，但现在总统确实情况良好。

特朗普的另一位医生卡里巴尔迪说，“总统今天感觉仍然很好，他能起床走到。”他表示，从2日上午以来，特朗普就不再有发烧现象，各种检测数据稳定。特朗普周日上午留在房内，没有呼吸急促或其他明显的呼吸道症状。团队也对特朗普的心肝肾功能持续监控，状况正常。

他指出，特朗普3日晚间完成抗病毒药物瑞德西韦的第2剂治疗，并未出现副作用。至於特朗普3日出现血氧浓度下降，他透露已对特朗普进行类固醇药物地塞米松（Dexamethasone）治疗。 卡里巴尔迪表示，我们希望总统最早周一就能出院，返回白宫。在白宫，总统将继续接受治疗。

美国大选将于11月3日举行，特朗普感染新冠病毒消息震撼全球。一份最新的智库民调则预测，特朗普可望拿下320张选举人票成功连任，远高于民主党对手拜登的218张。

《中央社》援引英国《週日快报》（Sunday Express）和智库《民主研究所》（Democracy Institute）进行的最新民调显示，特朗普全国支持度为46%，略高于民主党总统候选人拜登的45%。 这份民调是在特朗普宣布他和妻子梅兰妮亚确诊感染新冠病毒后完成的，但特朗普在这次民调的领先幅度较9月减少2个百分点。 这份民调预测，如果大选投票反映民调的结果，特朗普将拿下320张选举人票，拜登仅有218张。 “民主研究所”曾成功预测英国脱欧和特朗普在2016年总统大选获胜。

另外，民调指出，特朗普在佛罗里达州、爱阿华州、密西根州、明尼苏达州、宾夕法尼亚州和威斯康辛州等关键摇摆州的支持度达47%，高于拜登的43%，领先幅度依然维持在4个百分点。 民调还提到，高达68%的受访者表示，特朗普确诊染疫不会影响他们的投票，19%的受访者则说他们更有可能支持特朗普，13%的受访者倾向不投给特朗普。 在白人选民方面，特朗普支持度为52%，高于拜登的45%；非裔选民方面，特朗普仅获得18%支持，拜登则高达78%；西班牙裔选民方面，川普支持度有40%，拜登为50%。