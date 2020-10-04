胡锡进出招反击美国移民禁令 党员丢掉幻想 留在中国

美国移民局日前发出专门针对共产党员移民美国限令后，官媒『环球时报』总编胡锡进倒是正面看待：此举粉碎了党员们去美国的幻想，这不是坏事!

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美国移民局限令指出，加入过共产党或一如共产党一样 的极权主义政党，在美的，将禁止获得绿卡，申请移民美国的，将遭到拒绝，除非本人声明，或五年前已退党，或被迫入党，可另行考量。

美国对共产党员入境美国早有规定，但冷战结束后早已放松，此次强化禁令，分析指剑指中国。7月份，纽约时报就爆出美国政府准备下令禁止中共党员及亲属入境美国的消息，其实美国这一做法被诸多观察人士视为来自美国政府区分中共与中国人民的重大认知。

去年10月起，美国国务卿蓬佩奥三番五次表述过这样的意思，如果说执政的中共是邪恶的，但中国人民是无辜的。

胡锡进喜欢带风向带节奏，针对美国移民局新举，他在一般中国人无权拥有的推特上英文发推，大意是：“中国有许多优秀人才是共产党员。美国的决定有助于让更多人才留在中国国内，因为它粉碎了他们的幻想，这不是坏事。更重要的是，如今非中国共产党党员的民众，对移民美国的兴趣也大大降低了。”

胡锡进的推文遭到不少网民的讽刺，有人表示，胡胡很大度，把党员都留在国内，大有哪里有危险，哪里就有党员的气派，可是他能代表那些正准备把全家搬往美国的高官党员们，他能代表那些在美国生活的党员吗？

有人“请问老胡，为什么要等到美国拒签呢？美国不拒签也留在国内才算有觉悟啊。”

中共目前有9200万党员，为世界之最，党员中其实成分很复杂，因为中共把持着社会上升的通道，入党的其实各有各的动机。绝大多数官二代、红二代自然是党员，为强化统治，相当的精英也都已被“纳入党内”，在出国赴美的人群中，这些人占有相当的比重。

但有个奇怪的现象，在中共的理念中，一直在讲述“美帝亡我之心不死”，但现实中，中共党官及亲属，前往美国的源源不断。包括中共总书记习近平的女儿，前两年也使用化名在美国名牌大学读书。许多中共高官的子女、家属都在美国长居，也是公开的秘密。六四时期的中国国务院发言人袁木，现已作古，他说过“天安门没死人”，他的家人据说也早已搬到了美国。

就连“从心眼里热爱祖国”的司马南，也把家人办到美国，在中国和美国“两头跑”，这位被指比共产党员还更共产党员，“骂美国是工作，去美国是生活”的司马南，最新一次“出柜”引起华人界注意是听到特朗普总统染疫后，兴奋不已，恶语迭出。他在社交网络做了“两点解读”：“1，感谢献给共和国生日的特别礼物。2，中国人民共和国成立71周年，74岁的人不失时机送上礼物，诚为历史难忘的时刻……” 北京学者荣剑评论：“此人道德败坏，已不属于人类”。

还有网友劝胡锡进想想，为什么中国人不断地往美国跑，跑签证，办绿卡，要移民，而美国人为什么不去移民中国呢？

美国的相关动向已经产生了影响。美国之音有关报道指出，近来已在美国出现一个现象，在美国的一些中国移民和留学生，设法办理退党手续，如登报证明自己已经退出中共。还有分析指，中国高校相当多的准备出国留学或有谋求国外发展的学生，可能再不会准备加入中共，因此美国的这项政策，对中共的无形打击是巨大的。