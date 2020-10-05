不要亲中形象 德国拟对华为加安全与政治审核

为了摆脱亲中形象，德国政府将对华为5G设备采取双重审核，除了引入政治层面的审核，并且由情报机关介入。

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据中央社上报今天报道，为摆脱亲中形象，德国对华为5G设备将采双重审核。消息称，德国政府因为着眼于德企在中国的利益，因此不太理会美国特朗普政府禁用华为5G设备的呼吁，但德国公共广播联盟（德广联）和德国“商报”从政府内部人士处获悉，德国政府虽然无意全面排除华为，但今后还将引入政治层面的审核，并且由情报机关介入，内政部长、外交部长、经济部长已经就双重审核机制达成共识，此举可能提高华为参与德国5G网络建设的门槛。

据报道，目前，德国内政部下属的联邦信息安全署（BSI）负责对5G网络设备进行技术层面的安全审查，确保投用的设备中不含后门程式等安全隐忧。而根据德国政府的新计划，今后关键设备还要经受政治审核。内政部、外交部、经济部将负责联合评估总体政治局势，并且由总理府直属的德国联邦情报局（BND, 德国的对外情报机关）对具体的政治风险进行判定。换言之，今后华为是否能参与德国境内的5G建设项目，在很大程度上将取决于BND的政治判断：中国当局借助5G网络来窃听德国通信的概率有多大？近年来，BND已多次表达过对华为参与德国通信网络建设的忧虑，该机构指出，所有的中企都摆脱不了中国政府与中国共产党的影响。

根据正在酝酿中的新计划，今后德国的电信营运商在选择设备供应商时，需要向德国政府备案，告知在网络的哪些节点分别使用哪家厂商的哪型设备，备案文件中必须包含设备厂商的承诺书，保证其设备符合德国的安全标准。

该报道称，德广联从执政党社民党内部人士处获得的信息显示，只有在内政部长、外交部长、经济部长一致同意的情况下，电信运营商的备案才会获得批准，上述任何1名部长都将握有1票否决权；必要时，总理府也可以介入。由于这一部长级共识暂时还没有形成正式书面文件，因此德国政府暂不对此事置评。但德广联掌握的内部消息指出，此一共识基本已经确定，目前正在进行最后的书面文案工作。德广联还指出，经济部一直担心这份共识被公开后会激怒中国。

自由时报说，至于哪些设备是属于需要接受政治层面安全审核的关键设备，也将由德国政府决定。根据德国“商报”指，当前的部长级共识将会落实到正在修订的德国“信息安全法案”中，草案预计在今年11月在内阁会议上讨论，随后将提交国会进入正式立法程序。